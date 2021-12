La tragedia del castello gonfiabile: morti 5 bambini

L'Australia è sconvolta dalla tragedia avvenuta durante una festa di fine anno di una scuola elementare di Devonport, in Tasmania, all'interno di un parco gonfiabili della zona. Sono 5 i bambini che sono morti nell'incidente. Inizialmente sembrava che il castello gonfiabile sul quale giocavano i bimbi fosse esploso ma la ricostruzione effettuata dalle autorità ha stabilito che la tragedia sia stata originata da una improvvisa e violenta folata di vento, che ha sollevato il castello gonfiabile e sbalzato in aria i bambini fino a un'altezza di circa 10 metri.

Quattro dei piccoli studenti della scuola elementare sono morti sul colpo, altri quattro sono stati trasportati in ambulanza in condizioni critiche e uno è morto dopo l'arrivo in ospedale. La vittime erano in gita con la loro scuola elementare e alcuni di loro festeggiavano la fine del percorso scolastico. Tra qualche mese avrebbero iniziato gli studi in altre scuole ed era l'occasione per un saluto gioviale che, però, si è trasformato in un dramma. Il premier australiano, Scott Morrison, è intervenuto per esprimere il suo cordoglio alle famiglie di fronte a questo incidente.

" Una gita che si trasforma in una tragedia orribile, ed in questo periodo dell'anno, è assolutamente straziante ", ha riferito il premier visibilmente addolorato per l'accaduto. Il comandante di polizia della Tasmania, Debbie Williams, ha definito la scena " molto angosciante ". I bambini che hanno perso la vita hanno tra i 10 e 12 anni. Gli altri quattro bambini che sono rimasti feriti nell'incidente sono ora ricoverati in ospedale e nelle prossime ore è atteso un bollettino per conoscerne le condizioni di salute.

Questo non è purtroppo il primo incidente di questo tipo che si verifica con i giochi gonfiabili. Nel 2019 in Cina due bambini sono morti e altri 20 sono rimasti feriti in un episodio simile. L'anno prima, invece, una ragazza è morta nel Regno Unito dopo essere precipitata da un castello gonfiabile esploso sulla spiaggia di Norfolk. E poi ancora, nel marzo 2016, un altro gonfiabile è saltato in aria con dentro un bimbo di sette anni, in Inghilterra.Per quest'ultimo incidente erano stati arrestati due dipendenti del parco giochi. Per loro l'accusa è stata di omicidio colposo per grave negligenza.