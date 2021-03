La regina Elisabetta rompe il silenzio: “Addolorata e preoccupata”

Londra aspettava con ansia che la regina Elisabetta si pronunciasse sulle accuse di razzismo mosse da Harry e Meghan durante l’intervista a Oprah Winfrey. La sovrana ha preso tempo per riflettere e discutere con il principe Carlo e il principe William le misure da prendere in questa spinosissima situazione. Alla fine il comunicato ufficiale di Buckingham Palace, naturalmente firmato da Sua Maestà, è arrivato. I toni sembrano concilianti. Per il momento non c’è traccia della presunta vendetta promessa dal Palazzo contro i Sussex. Nella nota possiamo leggere che tutta la royal family è “addolorata” poiché ha “appreso fino in fondo quanto difficili siano stati, per Harry e Meghan, questi ultimi anni”.

La regina Elisabetta, quindi, prende atto del disagio provato dai Sussex. Pare di intuire che perfino lei ne avesse sottovalutato la gravità. Poi affronta subito il problema principale, dichiarando: “le questioni sollevate, in particolare quella del razzismo” sono “preoccupanti” e “benché alcune ricostruzioni possano variare vengono prese molto seriamente e saranno affrontate dalla famiglia in privato”. Insomma, Sua Maestà ci sta dicendo che aprirà, almeno così pare di capire, un’inchiesta interna che sveli il nome dell’esponente dei Windsor che avrebbe fatto commenti davvero discutibili sul colore della pelle di Archie.

Attenzione anche alla frase che riguarda la possibilità che le ricostruzioni dei fatti non coincidano alla perfezione. Buckingham Palace sta prendendo tempo anche in questo caso, riservandosi di valutare, speriamo anche con l’ausilio di prove, l’intera questione. Senza dare né torto né ragione a priori a Harry e Meghan. Il comunicato, però, si conclude con parole affettuose, che dovrebbero seppellire l’ascia di guerra: “Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri amatissimi della famiglia”. La regina Elisabetta ha scelto la strada della moderazione, dell'elegante compostezza a cui siamo abituati. Ora aspettiamo una mossa ulteriore dei duchi di Sussex.

Nel frattempo, durante una visita a un centro di vaccinazione anti Covid, il principe Carlo ha schivato una domanda sull’intervista di Harry e Meghan, limitandosi a un commento sibillino mentre chiacchierava con gli infermieri: “È fantastico che ci siano molti gruppi etnici diversi qui”. Anche il padre di Meghan Markle è piuttosto perplesso dalle accuse razziste e ha fatto sapere: “Ho un grande rispetto per i reali e non credo che la famiglia reale britannica sia razzista. Non penso che i britannici siano razzisti”.

A proposito dei sudditi. Secondo un sondaggio di YouGov il 38% degli inglesi è dalla parte della regina Elisabetta, mentre solo il 18% da quella dei Sussex. Notevole il fatto che il 60% di chi ha 65 anni e oltre appoggi i Windsor, mentre i più giovani siano orientati verso Harry e Meghan. Che si tratti di un chiaro segno di una monarchia al tramonto, definitivamente devastata dall’intervista dei duchi?