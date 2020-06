Regno Unito, 3 morti e 2 feriti in un parco a Reading

Regno Unito sotto choc. Diverse persone sarebbero state accoltellate in un parco a Reading, cittadina che si trova nel Sud del Paese, vicino a Londra. Secondo le ultime notizie, sembra che si tratti di un attentato e vi siano 3 morti e due feriti. La vicenda è avvenuta esattamente all’interno del parco cittadino di Forbury. Questo quanto riportato dal Daily Star, che parla di un ingente dispiegamento di forze della polizia subito accorse sul luogo. Numerose macchine delle forze dell’ordine e eliambulanze si sono dirette nel parco del Berkshire.

Regno Unito sotto choc

Su Twitter, la polizia della Thames Valley ha confermato l’avvio delle indagini: “Siamo a conoscenza delle notizie di un incidente a Forbury Gardens, a Reading. Gli agenti sono sulla scena e stanno indagando sull'incidente". Sui social media molti cittadini britannici hanno condiviso filmati e foto riguardanti quanto avvenuto. Tramite Twitter, Jason Brock, presidente del Council locale, ha chiesto ai cittadini di allontanarsi dalla zona e dare così modo ad ambulanze e polizia di poter lavorare: “Per quanto riguarda il centro di Reading ti preghiamo di stare alla larga dalla zona mentre la polizia sta affrontando un serio incidente grave. Il Consiglio di Reading è in contatto con i servizi di emergenza e li sosterrà se necessario". Il collega consigliere Adele Barnett-Ward ha inoltre aggiunto che stanno giungendo notizie molto preoccupanti relative a un grave incidente a Forbury Gardens. Anche in questo caso è stato raccomandato alla popolazione di non avvicinarsi all’area per permettere ai soccorsi di operare senza intralci.

Si parla di 3 morti e 2 feriti

Alcuni testimoni oculari avrebbero raccontato di aver visto diverse persone rimaste accoltellate nel parco in questione. Anche l’agenzia Reuters e la Bbc hanno confermato quanto accaduto. Nel pomeriggio di sabato, proprio in quel parco, si era svolta una manifestazione di Black Lives Matter. Secondo quanto riferito fino a questo momento però, l’accoltellamento non sembrerebbe collegato alla manifestazione antirazzista. In alcuni video postati su Twitter verrebbero mostrati dei feriti a terra, e alcuni operatori sanitari che stanno cercando di rianimarli. C’è da dire che non è ancora stata confermata l’autenticità delle immagini che stanno girando sul web. L’intera zona è presidiata da numerose macchine della polizia.

Partita la caccia all'uomo