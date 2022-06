"Restate in casa". Ecco dove è scattata l'allerta fulmini

Mentre l'Italia è nella morsa del caldo, in Inghilterra è scattata l'allerta meteo per il rischio di fulmini nel sud del Paese. L'allarme è stato lanciato dall'ufficio metereologico britannico (Met) che ha invitato la popolazione a restare in casa dato l'imminente arrivo di piogge e rovesci a carattere temporalesco.

L'allerta fulmini

Si tratta di un'allerta insolita ma, secondo gli esperti del Met, necessaria dal momento che numerosi fulmini potrebbero colpire le Regioni settentrionali del Paese. Nei giorni scorsi, il Regno Unito ha registrato temperature record per la media stagionale, con picchi di 33 nel Suffolk. Da ieri, invece, c'è stato un crollo di 10-15 gradi per via di un fronte freddo proveniente da Nord. La meteorologa Becky Mitchell ha consigliato di " rientrare in casa se ci si trova all'aperto, restare lontani da qualsiasi linea elettrica o simili che potrebbe essere potenzialmente colpito dal fulmine. Se ci si trova in un luogo esposto, restare vicini al suolo, lontano da qualsiasi cosa che possa condurre la scarica del fulmine ".

Il meteo in Europa

Non meno anomale sono le condizioni meterologiche nel resto d'Europa. Nella notte tra sabato e domenica numerose località della Svizzera hanno fatto segnare una notte da clima tropicale, con temperature di 20 gradi e oltre. Le regioni più colpite sono state quelle in cui soffiava il vento del Favonio, come ha ben precisato Srf Meteo, l'ufficio metereologico svizzero, su Twitter. Alle ore 04.20 di questa mattina la colonnina di mercurio segnava ancora 28 gradi a Gersau (Svitto), 27,3 ad Altdorf (Uri), 26,3 a Oberriet/Kriessern (San Gallo) e 26,2 a Evionnaz (Vallese). Oggi le temperature massime dovrebbero aggirarsi tra i 32 e i 36 gradi. Secondo Srf Meteo non è escluso che nel pomeriggio venga superata la soglia di 37 gradi: un nuovo record per un mese di giugno.