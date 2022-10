Retromarcia sul taglio delle tasse: la sconfitta politica di Liz Truss

Un passo indietro per salvare se stessa: Liz Truss ci ha ripensato, ha fatto dietrofront. A soli dieci giorni dal suo annuncio, la premier britannica ha annullato la misura economica che prevedeva l'eliminazione dell'aliquota del 45% per i redditi sopra 150mila sterline. Una mossa coraggiosa e controversa, accolta da alcuni come una svolta liberista e bollata da altri come un ingiusto favore ai super ricchi. Travolta dalle polemiche e dalle turbolenze finanziarie, alla fine l'inquilina di Downing Street ha scelto di fare retromarcia insieme al suo ministro delle Finanze, Kwasi Kwarteng.

" Abbiamo capito e abbiamo ascoltato ", ha così scritto su Twitter la premier britannica, riferendosi proprio al piano di rilancio dell'economia che prevedeva inizialmente un taglio delle imposte anche per i redditi più alti. " L'abolizione dell'aliquota del 45% ha distolto l'attenzione dalla nostra missione di mettere in moto il nostro Paese. Ora il nostro obiettivo è costruire un'economia ad alta crescita che finanzi servizi pubblici di livello mondiale, che aumenti i salari e crei opportunità in tutto il Paese ", ha continuato l'erede di Boris Johnson, rilanciando sui social un analogo messaggio del ministro Kwarteng.

