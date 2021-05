La ricetta dello sviluppo cinese: così la Cina ha incantato il mondo

Regole chiare e sempre maggiore trasparenza. Il mercato della Cina si sta lentamente evolvendo verso quella che possiamo definire una "rule of law", grazie soprattutto ai risultati conseguiti, tra le altre cose, dalla campagna anticorruzione e dallo sviluppo economico nazionale.

È questa la disamina effettuata giorni fa, nel corso di un’intervista concessa al China Media Group, da Michele Geraci, Professor di Practice in Economic Policy all’Università di Nottingham a Ningbo, nella provincia dello Zhejiang, nonché Professore aggiunto di Finanza presso la New York University a Shanghai. Ricordiamo che Geraci due anni fa ha servito per il governo italiano come sottosegretario di Stato con responsabilità per il commercio estero e gli investimenti.

La lenta trasformazione della Cina

In Occidente si dice che la Cina sta superando le altre economie occidentali. " In realtà la Cina sta riprendendo il ruolo che ha sempre ricoperto negli ultimi 2mila anni, Ritengo che l’obiettivo naturale che il presidente cinese Xi Jinping sta portando avanti sia quello di riposizionare il Paese nel posto che ha sempre avuto nell’economia mondiale ", ha spiegato Geraci. La conseguenza più concreta di tutto questo, ovviamente, consiste nel dare benessere a tutta la popolazione cinese, nessuno escluso. Non a caso la povertà estrema è stata debellata in tutta la nazione, con l’annuncio ufficiale arrivato dal presidente Xi in persona nell’aprile 2021.

Definito lo scenario generale, è importante sottolineare un altro aspetto. Ovvero che la Cina è sì una grande economia, ma pur sempre un mercato emergente. " Deve quindi bilanciare l’apertura verso il mondo occidentale, consentendo gli investimenti stranieri, con la protezione delle proprie industrie. La Cina e Xi stanno affrontando tutto ciò in maniera adeguata ", ha aggiunto Geraci.

L’efficacia del sistema "con caratteristiche cinesi"

Geraci ha quindi rimarcato l’importanza della visita effettuata da Xi Jinping in Italia nel marzo 2019. In particolare, il professore si è soffermato sulla tappa siciliana operata dalla delegazione cinese, definita " storica ". Qual è stato il suo significato? " Il Mediterraneo e la Sicilia sono al centro delle rotte commerciali tra est e ovest. L’Italia è senza ombra di dubbio un Paese simbolico, ma il sud dell’Italia lo è altrettanto come terminale della Via della seta" , ha dichiarato Geraci. Sperando, inoltre, che la suddetta visita possa, da un lato dare " una spinta al commercio" e dall’altro " al turismo ", soprattutto in Sicilia.

Tornando a parlare di Cina, nonostante i media internazionali parlino in continuazione di crescita del pil, appare complicato comprendere quale peso abbiano questi numeri nel panorama cinese. " Io l’ho visto con i miei occhi. Ho girato la Cina in lungo e in largo. Ho avuto la fortuna di vedere cosa è successo all’interno del Paese e di studiarlo da vicino. Quasi ogni cittadino cinese ha visto il proprio tenore di vita migliorare ", ha dichiarato Geraci.