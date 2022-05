Il passo indietro dello zar: la decisione sulla parata del 9 maggio

Le autorità russe hanno deciso di annullare la parata del 9 maggio nelle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk: qui non si terranno la parata e la marcia in occasione del Giorno della Vittoria, momento in cui i russi festeggiano la vittoria sui nazisti ottenuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta della prima volta dal 2014, quando i secessionisti filorussi assunsero il controllo di quei territori ucraini.

La decisione dei russi

L'annuncio è arrivato direttamente da Sergei Kiriyenko: il primo vice capo dell'amministrazione presidenziale russa ha fatto sapere che la parata della Vittoria e la marcia del Reggimento Immortale il 9 maggio a Donetsk e Lugansk " sono ancora impossibili da tenere ". Tuttavia Kiriyenko, stando a quanto riportato sul canale Telegram dell'agenzia di stampa russa "Ria Novosti", ha fatto una precisazione di non poco. Un chiarimento che sa di avvertimento o comunque di promessa: " Quel momento arriverà presto e la parata della Vittoria sfilerà per le strade delle città del Donbass ".

Già a fine aprile Denis Pushilin, leader dell'autoproclamata repubblica del Donetsk, aveva riferito che la parata non si sarebbe svolta a causa del rischio di bombardamenti. Motivo per cui è stato deciso di rimandare l'evento a quando la regione sarà stata " completamente liberata dall'occupazione ucraina ".

La parata a Mariupol

L'Ucraina ha rivolto un'accusa nei confronti della Russia, che starebbe provando a organizzare una parata militare nella città di Mariupol per il 9 maggio. Lyudmila Denisova, commissaria per i diritti umani del Parlamento ucraino, non ha usato mezzi termini per mettere in luce quelli che sarebbero i piani di Mosca: i russi avrebbero intenzione di far sfilare " i nostri cittadini " alla parata del 9 maggio a Mariupol come " prigionieri ".

Nelle scorse ore si è parlato di un funzionario dell'amministrazione presidenziale russa che sarebbe arrivato nella strategica città portuale meridionale per supervisionare i piani per la celebrazione. Vadym Boichenko, sindaco di Mariupol, ha sottolineato alla televisione ucraina che sono in corso " lavori " in città come se i russi si stessero preparando per qualcosa di importante.