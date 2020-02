Ryanair, il Ceo choc sui musulmani soli: "Per loro più controlli"

Il "consiglio" fornito è più o meno questo: nel caso in cui dei cittadini musulmani pronti a essere imbarcati in aeroporto risultassero essere soli, allora quelli andrebbero controllati meglio degli altri.

Che è un po' come dire che, quando un uomo musulmano sta per viaggiare in solitaria su un aereo, deve essere attenzionato dagli organi deputati ai controlli in maniera particolare. Queste sono due sintesi del concetto espresso dal Ceo di Ryanair, che è stato intervistato dal Times. La bufera mediatica che ne è derivata era pronosticabile con facilità. Era difficile, del resto, che una posizione di questa tipologia sfuggisse alle cronache internazionali. La giustificazione, la ratio, fornita da Michael O'Leary è la seguente: "perché è chiaro che la minaccia viene da lì, un po’ come per gli irlandesi anni fa", ha argomentato. A parlare del caso in modo esaustivo, tra gli altri, è stata Repubblica. O'Leary ha anche evidenziato come si aspettasse che a certe considerazioni, magari proprio le sue, potessero seguire accuse di razzismo, ma potrebbe comunque essere rimasto convinto della sua presa di posizione. Quella che ha sfiorato anche il complesso ambito tematico della "persuasione musulmana". E per quanto un portavoce del Ceo abbia provato a spegnere l'incendio, la questione è divenuta mediaticamente discussa.