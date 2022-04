Scoppia un tombino a Times Square: scene di panico a New York

L'esplosione di un tombino avvenuta durante la serata di ieri, domenica 10 aprile, ha letteralmente scatenato il panico tra i presenti a Times Square. Un boato fortissimo, avvertito anche a parecchi chilometri di distanza, in seguito al quale la gente si è data alla fuga temendo per la propria incolumità.

Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco del dipartimento di New York City, lo scoppio è avvenuto intorno alle ore 18:45 locali sulla West 43rd Street, all'altezza della 7th Avenue e nei pressi dell'Hard Rock Cafe. Nonostante la consueta presenza di numerosi turisti, documentano ancora le forze dell'ordine, non ci sarebbero stati feriti. In seguito all'esplosione, rivelano i vigili del fuoco, hanno avuto inizio delle operazioni mirate a mettere in sicurezza la zona coinvolta, nella quale sono stati esaminati con grande attenzione almeno tre tombini. Gli uomini in divisa si sono messi all'opera anche per rilevare "eventuali livelli elevati di monossido di carbonio nelle proprietà circostanti" . Con Edison, come riportato da CbsNews, riferisce che a causare la deflagrazione sarebbe stato un non ben precisato guasto a un cavo di alimentazione. Giunti sul posto per domare le fiamme che provenivano da un tombino, tuttavia, i vigili del fuoco hanno spostato la propria attenzione anche su altri due tombini presenti nelle vicinanze, dai quali fuoriusciva del fumo scuro.

"Possiamo confermare che un tombino è esploso questa sera nell'area di Times Square a causa di un guasto a un cavo di alimentazione e che altri due tombini stavano producendo fumo ", ha riferito Consolidated Edison. "Al momento, non ci sono state interruzioni dei servizi e nessuna segnalazione di feriti o di danni alla proprietà. I nostri equipaggi rimangono in servizio".

I vigili del fuoco del dipartimento di New York City hanno fatto evacuare per precauzione tutti i presenti, isolando il percorso compreso tra la 7th Avenue e la 8th Avenue. Sono in effetti stati rilevati elevati livelli di monossido di carbonio all'interno di un edificio al 229 della West 43rd Street: la cantina e l'ambiente al di sotto di essa sarebbero già state comunque decontaminate.