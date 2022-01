Il serial killer con le vittime nel carrello della spesa

Un carrello della spesa, abbandonato all'esterno di un motel, con dentro i resti delle vittime. È la "firma psicologica" con cui Anthony Eugene Robinson, 35 anni, di Washington, siglava i suoi delitti. Il serial killer - noto alle cronache come "shopping kart killer" - è già accusato di quattro omicidi. "C iò che preoccupa è che Robinson non è diventato quello che è tre mesi fa ", ha dichiarato il capo della polizia Kevin Davis. Secondo gli inquirenti il 35enne potrebbe aver mietuto molte più vittime di quelle accertate finora.

Il killer del carrello della spesa

Ogni serial killer ha un modus operandi e un "marchio criminale". Michele Profeta, ad esempio, lasciava alcune carte da gioco e una lettera scritta col normografo accanto ai cadaveri. Lo stesso si dica per Donato Bilancia - il "killer delle prostitute" - o Jeffrey Dhamer, tra i seriali più prolifici della storia. Anthony Eugene Robinson, l'assassino seriale di Washington, preferiva un carrello della spesa per firmare gli omicidi. Non uno qualunque, ma di quelli a buon mercato - col telaio metallico e il cestello in plastica traforata di colore rosso - dove ammassava i resti delle sue vittime alle quali, secondo quanto riferito dagli inquirenti, faceva " cose raccapriccianti ".

Il modus operandi

Il modus operandi è quello "tipico" del predatore sessuale. Robinson adescava le vittime - perlopiù giovani donne single - su siti di appuntamenti al buio come "plenty of fish" e "Tagged". Dopo aver concordato un incontro con la malcapitata di turno ne abusava miseramente costringendola a torture inenarrabili. Dopodiché caricava il corpo depezzato nel carrello della spesa salvo poi abbandonarlo in qualche area dismessa nei dintorni di Washington. In alcuni casi, i resti venivano inseriti all'interno di un grosso contenitore in plastica lasciato in un'area dismessa.

Le vittime