Il giallo sul potente ministro di Putin: che fine ha fatto Shoigu?

Sergej Shoigu non esiste più, o quasi. Al di là delle voci sull'infarto avvenuto non per cause naturali che lo avrebbe tenuto e lo tiene lontano dalla vita politica russa, il ministro della Difesa russo è sempre più ai ferri corti con lo zar Putin che avrebbe deciso di escluderlo da tutto, come fosse epurato. Una prova della fine della loro amicizia si ha dalla rivista ufficiale "Stella rossa", fondata nel 1923 come organo di stampa dell'ex Unione sovietica sugli affari di guerra. Shoigu non viene mai menzionato, nemmeno per sbaglio e in qualche capitoletto. Nulla.

Quella foto dopo i sospetti

Come abbiamo visto sul Giornale.it, c'era stato un solo momento in cui, durante queste settimane di conflitto, il ministro della Difesa è riapparso ma solo con una foto pubblicata dal Cremlino durante una riunione con i vertici ma di dubbia veridicità. Il 66enne considerato il falco vicinissimo a Putin che fine ha fatto? Si trova ai margini di tutto per i noti problemi di salute o è stato allontanato per punizione? O ancora, sarebbe addirittura una mossa di Mosca per confondere i nemici, alla spasmodica ricerca di ogni segnale che indichi l'emergere di spaccature all'interno della cerchia putiniana? " Il ministro della Difesa ha molto da fare in questo momento ", aveva detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov aggiungendo che " non è proprio il momento di fare speculazioni mediatiche ".

Le tensioni con Putin

Leonid Nevzelin, uomo d'affari russo-israeliano ed ex magnate del petrolio, ha fatto capire che il suo infarto possa essere stato provocato per metterlo fuori dai giochi. Shoigu, che è stato il braccio destro di Putin e leader dell'esercito russo per un decennio, è stato anche un pilastro nelle prime settimane della guerra in Ucraina ma recentemente è scomparso dai regolari briefing del Cremlino. C'erano stati sospetti di tensioni tra Putin e Shoigu alla fine di marzo per il lento progresso dell'invasione, con l'intelligence statunitense che suggeriva che i due si fossero separati quando Putin è venuto a sapere dell'entità delle perdite russe in Ucraina. La fonte di queste informazioni, Nevzelin, è uno dei tanti uomini d'affari russi costretti a fuggire quando furono presi di mira dal Cremlino nel 2003, dopo che Putin decise di sequestrare la compagnia petrolifera Yukos. Fu condannato in contumacia all'ergastolo nel 2008 perché il Cremlino ha perseguitato i massimi dirigenti di Yukos, e il mese scorso ha annunciato che avrebbe rinunciato al suo passaporto russo dichiarando che " tutto ciò che Putin tocca muore ".

Il "sorpasso" di Lavrov