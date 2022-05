"Si è presa quello che voleva...". Parla la donna lasciata dal marito per una profuga ucraina

Ha destato clamore la storia di Tony Ganett e Sofiia Karkadym. Lui è un inglese di 29 anni che, insieme a sua moglie Lorna, si è reso disponibile a ospitare i profughi ucraini che scappano dalla guerra. Sofiia è una di loro, che dopo essere fuggita da Leopoli è arrivata in Inghilterra, dove ha trovato rifugio proprio a casa di Tony e Lorna. È così che l'uomo e Sofiia si sono innamorati, dopo appena 10 giorni di convivenza, che hanno convinto Tony a lasciare sua moglie per stare con la ragazza ucraina appena conosciuta.

Dopo che The Sun ha raccontato la vicenda, Lorna ha deciso di parlare e di raccontare la sua verità e di come si sia sentita fortemente umiliata da Sofiia Karkadym, dopo averla accolta nella sua casa in un momento di forte bisogno. " Lei mi ha ripagato così. Ha messo gli occhi su di lui subito, e si è presa quello che voleva. Non le interessava la devastazione che si è lasciata alle spalle. Tutto quello che conoscevo si è stravolto nel giro di due settimane ", ha detto Lorna a The Sun. Il desiderio di essere d'aiuto in un momento di difficoltà ha spinto la donna e suo marito a iscriversi a un programma d'aiuto per i rifugiati, nonostante le ovvie riserve di queste situazioni. " Stavamo portando un estraneo a vivere con noi. È una decisione importante da prendere e lui ha voluto farlo, nonostante i miei dubbi ", ha ammesso Lorna.