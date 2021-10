Sospetta infezione: ricoverato l'ex presidente Usa Bill Clinton

C'è apprensione negli Stati Uniti sulle condizioni di salute dell'ex presidente Bill Clinton, ricoverato da martedì sera per una sospetta infezione del sangue. L'esponente democratico, secondo gli ultimi bollettini medici, si trova nel reparto di terapia intensiva dell'Irvine Medical Center della University of California, senza però essere attaccato ad alcun respiratore. Secondo i network a stelle e strisce, il ricovero dell'ex inquilino della casa Bianca non sarebbe legato né ai suoi pregressi problemi al cuore né a un contagio da Covid.

Ad avviso delle emittenti Usa, Clinton sarebbe stato ricoverato a causa di un'infezione delle vie urinarie, ora curata con un trattamento antibiotico. È probabile, ipotizza la Cnn, che l'ex presidente resti ricoverato per qualche altro giorno, in via precauzionale. In ogni caso, lo staff medico dell'ospedale ha confermato all'organo di informazione newyorchese che Clinton è di buon umore e scherza con gli operatori sanitari.

A provare a stemperare la tensione riguardo alle condizioni di salute di Clinton chi ha pensato Angel Urena, portavoce del politico 75enne, che ha twittato stamattina: " Martedi sera l'ex presidente Clinton è stato ammesso all'Uci Medical Center per ricevere un trattamento per una infezione non legata al Covid. È in via di guarigione, di buon umore ed è incredibilmente grato ai medici, alle infermiere e allo staff che gli prestano una cura eccellente ".

Statement, from me, on President Clinton pic.twitter.com/Jbfl4evpcF — Angel Ureña (@angelurena) October 15, 2021