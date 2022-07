"Una storia con sua moglie...". Così il fondatore di Google rompe con Musk

Tutto il mondo è paese e anche tra i ricchi del nostro pianeta ci sono amicizie che si rompono per presunte liaison. Ma quando a essere coinvolti sono il ceo di Tesla e il co-fondatore di Google, la notizia non viene data da un tabloid o da una testata di gossip, bensì dal Wall street journal. " L'amicizia di Elon Musk con Sergey Brin è stata rovinata da una presunta relazione ", scrive sulla home page del suo sito uno dei più autorevoli giornali finanziari del pianeta, raccontando di un breve "love affair" fra il numero uno di Tesla e la moglie del co-fondatore di Google, che avrebbe portato la coppia al divorzio.

In realtà la rottura non è recente e stando al Wsj il tutto sarebbe avvenuto circa un anno fa, lo scorso autunno. Non si può nemmeno parlare di storia clandestina, perché secondo il Wall street journal si sarebbe trattato di una "breve relazione", che avrebbe portato Brin a chiedere il divorzio lo scorso gennaio, " ponendo fine alla lunga amicizia tra i due miliardari del settore tecnologico, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con la questione ", scrive il quotidiano di New York.

I miliardi in ballo in questo scoop sono davvero tanti. Se Elon Musk, come tutti sanno, è attualmente l'uomo più ricco del mondo con un patrimonio stimato in 240 miliardi di dollari, Brin non se la passa peggio, visto che è l'ottavo in classifica con 95 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index. I due erano amici di lunga data fin dagli inizi di entrambi nella Silicon Valley: durante la crisi finanziaria del 2008, Brin ha aiutato Tesla con circa 500 mila dollari mentre nel 2015, Musk ha regalato all'amico uno dei primi veicoli sport-utility completamente elettrici di Tesla.