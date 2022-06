Una tempesta di fulmini impedisce l'atterraggio all'aereo della Regina. Che reagisce così

Momenti di paura in volo per la regina Elisabetta e i suoi amati e inseparabili cani. La sovrana, di rientro a Windsor dopo il soggiorno a Balmoral, volava a bordo di un aereo Embraer Legacy 650 - Lx Tro che, una volta arrivato su Londra, è stato costretto ad abortire l'atterraggio a causa di una tempesta di fulmini, pioggia e grandine. La disavventura è stata riferita da fonti di Palazzo, che hanno anche rassicurato sulle condizioni di salute della monarca.

La regina Elisabetta, infatti, pare che sia rimasta impassibile nonostante gli scossoni e l'impossibilità di concludere l'atterraggio in sicurezza. Anche i suoi cani, i piccoli corgi ai quali è particolarmente affezionata, pare che non abbiano mai abbaiato durate le concitate fasi di volo. Comprensibile la tensione dei piloti, chiamati a un'enorme responsabilità vista l'importanza dei loro passeggeri. Dopo due tentativi andati a vuoto, l'aereo è riuscito a toccare terra in piena sicurezza e la regina ha ripreso possesso del castello di Windsor, in tempo per seguire i preparativi dei festeggiamenti per il Giubileo del suo regno.

The Queen had more than a bumpy flight on her way back from Balmoral to Windsor. Her jet stuck in a lightning storm

A palace spokesperson said: “The Queen’s flight was delayed due to a lightning storm, all the correct procedures were followed and there were no safety concerns” pic.twitter.com/pVnfGYfStj — Chris Ship (@chrisshipitv) May 31, 2022

" Il volo della Regina è stato ritardato a causa di una tempesta di fulmini, sono state seguite tutte le procedure corrette e non ci sono stati problemi di sicurezza ", ha riferito un portavoce di Buckingham palace. Il Giubileo della regina è un evento particolarmente sentito a Londra ma, in generale, in tutti i territori del Commonwealth, dove sono previste feste e celebrazioni che coinvolgeranno milioni di persone in tutto il mondo. Si stima che a Londra saranno decine di migliaia le persone pronte a scendere in strada per aspettare la regina che, come consuetudine, si affaccerà dal balcone. E c'è anche un altro motivo per il quale il Giubileo di Elisabetta II è così atteso.

Infatti, il principe Harry e sua moglie Meghan Markle è previsto che si affaccino al balcone insieme al resto della famiglia reale inglese. È la prima apparizione ufficiale dei duchi del Sussex a un evento della royal family dopo la Megxit. Harry, particolarmente legato a sua nonna, sarebbe pronto a ricucire i rapporti con la sua famiglia d'origine e, stando ad alcune indiscrezioni, i tempi sarebbero maturi affinché il processo possa finalmente iniziare.