Quel terzo fronte che rovescia i rapporti tra Putin e Zelensky

È il terzo fronte e assomiglia a una partita a scacchi dove le regole sono state scritte da chi non conosce il confine tra verità e menzogna. Ci sono tante guerre nel conflitto ucraino. Quella che si combatte sul terreno, quella che sta mettendo in ginocchio l’economia e quella che si muove sul piano della comunicazione ed è capace di influenzare le prime due. Da un lato Putin e dall’altro Zelensky. È il regno della razionalità che si confronta con quello delle emozioni. Dell’evoluzione di questo conflitto ne ha parlato Francesco Giorgino, giornalista e direttore del master Luiss in Comunicazione e Marketing politico e istituzionale nel corso del suo intervento al convegno organizzato presso l’ateneo romano. Tra i due duellanti ce n’è uno che parte avvantaggiato per caratteristiche individuali e trascorsi professionali. È l’ex attore comico Zelensky. Quali sono i punti di forza del suo messaggio? Al di là dell’attitudine, alle spalle ha uno staff estremamente capace, che ha reso quello con i suoi social network una specie di appuntamento fisso per l’opinione pubblica.

Non solo giornalisti e addetti ai lavori, ma anche semplici utenti, ogni giorno si informano direttamente dalle sue piattaforme social. È quella che Giorgino chiama “continuità strategica”. È dai social che passa la stragrande maggioranza della comunicazione del “leader resistente” che, spiega il docente, offre al suo pubblico “la rappresentazione di una leadership forte, salda, coraggiosa, la drammaturgia di un leader di popolo e per il popolo”. Non è casuale la scelta di indumenti informali e quindi funzionali alla narrazione. Due aspetti che lo pongono agli antipodi rispetto alla comunicazione putiniana. “ Putin continua a privilegiare la televisione, con uscite pubbliche limitate e un abbigliamento formale”. Il grande gap è anche di carattere quantitativo. “C’è un ampio e sapiente ricorso alla cosiddetta news saturation, ovvero la capacità di saturare il mercato della domanda di informazione. Zelensky di fronte alle tante difficoltà di ricostruzione dei fatti occupa il campo anche dal punto di vista comunicativo, sedimenta la propria versione dei fatti, costringendo l’avversario all’inseguimento con risultati a volte goffi ”.

Uno dei segni più riconoscibili di Zelensky è sicuramente la “capacità di interlocuzione” e “un sapiente e ampio ricorso al codice emozionale e patetico”. Cosa che alle latitudini moscovite è assolutamente sconosciuta. Lo Zar preferisce parlare la lingua dell’economia. La materia contro lo spirito, il cinismo contrapposto all’epopea romantica. Anche la platea dei due attori è decisamente diversa. Quella di Zelensky è più ampia perché il suo linguaggio è universale. “ All’inizio ha parlato al suo popolo invitandolo alla resistenza, poi ha allargato di tanto lo spetto del suo discorso ”. La sua forza? “ Zelensky si rivolge al cuore delle persone. È come se parlasse guardandoci negli occhi, ci costringe a interpellare la parte morale e più nascosta di noi. Il suo è un messaggio rivolto quasi erga omnes ”. Come non pensare all’effetto dei parallelismi evocati nel corso dei suoi interventi? Negli Usa ha evocato l’11 settembre, a Berlino l’Olocausto e a Roma una Genova seppellita dalle macerie. Così facendo, continua il professore, “ha attivato processi di identificazione con il destinatario” che hanno fatto breccia, spronando i destinatari alla “call to action”. Prova ne sia che alla fine anche i Paesi più riluttanti hanno convenuto sulla necessità di inviare all’Ucraina aiuti miliari. “ Insomma, tecnicamente la possiamo definire una comunicazione underdog, che – spiega il docente – è la comunicazione tipica del cane bastonato. La vittima, se sa autorappresentarsi come cane bastonato, inevitabilmente, suscita solidarietà ”.