Thailandia, due gemelli di 5 anni si sono sposati: "È per placare il karma"

Due gemellini thailandesi di cinque anni sono stati ufficialmente “ sposati ” su iniziativa dei genitori, convinti sostenitori di una superstizione della tradizione buddhista. Secondo tale credenza, i gemelli dovevano unirsi in matrimonio poiché sarebbero stati amanti “ nella loro vita precedente ”. La cerimonia nuziale si è svolta giovedì, con festeggiamenti e doni da parte di parenti e amici degli sposi, in casa degli stessi, nella città di Nakhon Si Thammarat, nel sud del Paese. I bambini in questione sono Washirawit Bee Moosika e sua sorella Breem.

I genitori dei piccoli, ossia Weerasak e sua moglie Rewadee, hanno spinto per fare sposare i figli poiché seguono l’insegnamento buddhista per cui ogni coppia di gemelli sarebbe in realtà la reincarnazione di una coppia di amanti vissuti in un’epoca passata. Washirawit e Breem condividerebbero quindi il “ karma ” di una coppia di innamorati del passato, che non sarebbero riusciti però a sposarsi e a coronare il loro sogno d’amore. Di conseguenza, i gemelli di cinque anni dovevano assolutamente unirsi in matrimonio, altrimenti sarebbero andati incontro alla “ vendetta del karma ” e a un futuro di sventure.