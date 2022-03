"I cadaveri si contano a peso": i numeri choc del sindaco di Kiev

L'ex pugile Vitalij Klitschko, attualmente sindaco di Kiev, parla di presunte tonnellate di cadaveri raccolte nella sua città e successivamente traslate, e lo fa durante un collegamento in videoconferenza tenuto dinanzi al consiglio comunale di Firenze.

"È una guerra dove stanno morendo migliaia di persone, di cui molti civili" , dichiara l'ex campione mondiale dei pesi massimi. "Nessuno di noi poteva aspettarsi una cosa del genere, è una grande tragedia per tutti noi, per 40 milioni di ucraini che vogliono solo la pace" . Secondo quanto riportato via web dal sindaco di Kiev intere città ucraine sarebbero state quasi interamente cancellate nei giorni scorsi. "Mariupol, dove vivevano un milione di persone, non esiste più: il suo sindaco mi ha detto che l'80% degli edifici della città è andato distrutto" , prosegue Vitalij Klitschko. L'ex pugile sostiene inoltre che "nella città di Kharkiv 1.100 edifici sono stati distrutti, Chernihiv è meta distrutta" , mentre "Irpin, Hostomel e Borodjanka sono state invece completamente rase al suolo" .

"Non abbiamo un numero esatto di quanti hanno perso la vita, perché in alcuni luoghi non possiamo arrivare. Ma si tratta di migliaia di persone, forse decine di migliaia" , prosegue l'ex pugile nel corso della sua diretta, continuando a snocciolare numeri. "Negli ultimi giorni circa 70 tonnellate di cadaveri sono state trasferite. Mi sono sempre chiesto perché il conto avvenga sui cadaveri e non sulle persone morte" , dichiara al consiglio comunale di Firenze, "la risposta è stata molta cruda: perché i cadaveri non sono interi ma pezzi di carne umana. Per questo motivo oggi non contiamo il numero ma il peso dei cadaveri".