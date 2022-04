"Torturati e uccisi". Nuova macabra scoperta alle porte di Kiev

La guerra non si ferma e ogni giorno si aggiunge un nuovo orrore: nella città di Makariv, nella regione di Kiev, sono stati trovati i cadaveri di 132 civili " torturati e assassinati ": lo ha reso noto il governo ucraino, con un tweet del ministero della Difesa. I soccorritori, si legge ancora nel messaggio, " avanzano nel territorio liberato " dai russi " e vengono scoperti nuovi mostruosi crimini di guerra ". Secondo Kiev, la città di Makariv è semidistrutta.

"Mostruoso crimine di guerra"

La scena che si sono trovati di fronte i soccorritori è stata raccapricciante, tant'é che il ministero ha definito questo ritrovamento come un " nuovo, mostruoso crimine di guerra" . A Makariv, città liberata da pochi giorni, chi è giunto in auto della popolazione sta cercando anche le vittime dei bombardamenti russi rimaste sotto le macerie. Come abbiamo visto sul Giornale.it, quest'ultimo racconto dell'ordinaria follia quotidiana che avviene in Ucraina si aggiunge a quanto avvenuto a Bucha, le cui immagini hanno ormai fatto il giro del mondo: ogni giorno decine di corpi senza vita vengono tirati fuori dalla fossa comune. In quella città si è consumata una tragedia indescrivibile. Sergey Matuk, in quanto responsabile del cimitero comunale, ha raccontato di aver ricevuto dagli ufficiali russi l'ordine di recuperare i cadaveri per la strada e metterli nella fossa comune. Il totale ammonta a circa 300 persone, di cui quasi 240 sono sepolti nella fossa comune " per il fatto che attorno si combatteva e non potevamo avere accesso ai cimiteri ".

La denuncia di Kiev

Quanto accaduto a Makariv fa il paio con quanto accaduto a Izium, dove la polizia ucraina ha denuncia altri crimini pesantissimi nel villaggio di Husarivka, regione di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, nella zona orientale del Paese su cui si stanno concentrando le forze russe. Secondo il racconto delle forze dell'ordine di Kiev, riportato dall'agenzia di stampa indipendente ucraina Unian, i russi avevano allestito una camera di tortura nella quale le persone, tra cui un bambino, sono state bruciate vive dopo essere state torturate. Queste violenze sono state scoperte dopo la liberazione del villaggio, avvenuta il 4 aprile. L'esame dei corpi ha rivelato tracce di abusi e torture prolungati.

L'orrore di Kramatorsk