"Quei morti...". Il racconto horror del "becchino" delle fosse comuni

Le terribili immagini che arrivano da Bucha hanno fatto il giro del mondo: impossibile non provare un senso di sconforto di fronte a corpi di bambini privi di vita, a civili al suolo dopo quello che in molti bollano come un vero e proprio crimine di guerra. Non si può restare indifferenti e insensibili davanti alle foto sì cruente, ma che restituiscono la tragica realtà che si è abbattuta sulla città ucraina. E pensare che c'è chi ha dovuto provvedere a compiere un lavoro orribile. Proprio come Sergey Matuk, che per giorni è stato costretto a raccogliere i cadaveri lasciati in strada.

La fossa comune

Corpi che con il passare dei giorni vengono tirati fuori dalla fossa comune. Lì si è consumata una tragedia dai contorni raccapriccianti. Sergey Matuk, in quanto responsabile del cimitero comunale, ha raccontato di aver ricevuto dagli ufficiali russi l'ordine di recuperare i cadaveri per la strada e metterli nella fossa comune. Il totale ammonta a circa 300 persone, di cui quasi 240 sono sepolti nella fossa comune " per il fatto che attorno si combatteva e non potevamo avere accesso ai cimiteri ".

La maggioranza era composta da uomini, che sono stati uccisi " da proiettili sparati dai soldati russi da distanza ravvicinata ". Il dito è ovviamente puntato contro i russi, accusati di aver impedito alla popolazione di occuparsi delle vittime. E lo avrebbero fatto sparando " a chiunque uscisse di casa ". Ma i corpi necessitavano di essere raccolti, anche perché iniziavano a decomporsi e il rischio della diffusione di malattie si faceva sempre più reale.

Maltrattamenti e torture

" Mi hanno detto che dovevo lavorare da solo, ma ho preso due miei aiutanti ", ha spiegato Sergey Matuk al Corriere della Sera. Così, con tanto di guanti di gomma e mascherine, hanno iniziato a pattugliare la città. Anche in questo caso il racconto è agghiacciante: le strade erano deserte, complice il fatto che " i russi impedivano non solo di uscire ma anche di aiutare ". Dunque vietato soccorrere i feriti, salvare qualcuno sotto le macerie o recuperare i corpi privi di vita.

Niente di tutto ciò. Qualcuno racconta che i russi non avevano alcuna premura e agivano senza fare chissà quali differenze tra bambini e adulti, tra uomini e donne. Sergey Matuk ripete con insistenza che chiunque provasse a varcare la porta della propria casa " diventava ai loro occhi un obbiettivo legittimo ". A creare scalpore sono anche le " evidenti tracce di maltrattamenti e torture ", oltre che proiettili in testa e " mani legate dietro la schiena ".

Le indagini a Bucha