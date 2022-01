La mossa di Israele: aperto il primo reparto pediatrico Omicron

Un reparto pediatrico adibito solo ed esclusivamente per accogliere i bambini contagiati dalla variante Omicron. Lo Sheba Medical Center, il più grande ospedale di Israele, ha deciso di aprire una sezione apposita per curare giovani e giovanissimi colpiti da una delle ultime mutazioni del Covid-19.

Un reparto pediatrico contro Omicron

" Omicron sembra essere meno virulenta rispetto ad altre varianti, ma la maggior possibilità di essere contagiati porterà diversi bambini a essere ricoverati in ospedale ", ha spiegato Moshe Ashkenazi, direttore del reparto, al Times of Israel. Ashkenazi ha anche anticipato che le autorità israeliane si stanno preparando a una nuova ondata di ricoveri di bambini, a conferma delle caratteristiche di questa variante. A detta di Ashkenazi è infatti molto probabile che i letti possano riempirsi nel giro di un paio di settimane.

L'esperto è andato anche oltre, paragonando gli attuali numeri dei contagi alle infezioni registrate durante la prima ondata Covid all'inizio del 2020. Insomma, Sars-CoV-2 starà pure diventando un virus endemico ma, a quanto pare, è ancora prematuro abbassare il livello di guardia. " C'è un deja vu rispetto alla prima ondata e ci stiamo preparando per una guerra, proprio come abbiamo fatto mesi fa ", ha aggiunto Ashkenazi. " Purtroppo i contagi si stanno diffondendo così velocemente che mi aspetto che questo nuovo reparto si riempia entro 10-14 giorni, quindi dovremo aprirne un altro ", ha concluso il direttore.

Il contagio nei bambini

Dopo aver preso di mira gli anziani e i pazienti fragili, la nuova variante Covid si sta concentrando su un'altra categoria sensibile: i bambini. È vero che i più giovani, numeri alla mano, rischiano meno in termini di ospedalizzazioni e decessi; ma è altrettanto vero che sono inevitabili ricoveri significativi, data la contagiosità di Omicron e la sua rapida diffusione nelle scuole e in altri luoghi nei quali i bambini giocano ed entrano in contatto tra loro. Come se non bastasse, i più piccoli possono contrarre il virus salvo poi infettare genitori, nonni e altri parenti.

Tornando al nuovo reparto di Sheba, questo è situato a Ramat Gan, nei pressi di Tel Aviv. Avrà a disposizione clown medici per rallegrare i bambini durante la degenza. Potrà poi contare su un'altra novità: i ragazzi potranno restare in pari con i compiti scolastici grazie all'insegnamento “faccia a faccia”. " Abbiamo una scuola qui nel nostro ospedale pediatrico con 110 insegnanti che dà lezioni ai bambini ricoverati in ospedale in tre lingue diverse: ebraico, arabo e inglese. Come in altri reparti, abbiamo deciso di tenere lezioni nel reparto Covid ", ha puntualizzato il direttore del reparto.