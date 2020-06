Uccisione di Soleimani, l'Iran spicca mandato di arresto contro Trump

L’Iran ha ufficialmente spiccato oggi un mandato di cattura internazionale ai danni di Donald Trump, accusato di coinvolgimento nell’assassinio di Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Pasdaran ucciso il 3 gennaio a Baghdad da bombe statunitensi. Contro il presidente Usa è stato infatti emesso da Teheran un mandato d’arresto, così come nei riguardi di molti altri cittadini americani ugualmente implicati nella progettazione e nell’esecuzione del raid aereo in cui è rimasto ucciso il celebre generale. Ad annunciare l’emissione del mandato in questione è stato direttamente Alghasi Mehr, procuratore generale di Teheran.

Iran Issues Arrest Warrant for US President Donald Trump over Assassination of Gen. Soleimani, Asks Interpol to Help pic.twitter.com/9pYpuNMw20 — Fars News Agency (@EnglishFars) June 29, 2020

L’autorità inquirente iraniana ha infatti comunicato ai media del suo Paese l’avvio di un’offensiva giudiziaria a livello globale contro 36 persone, tutte incriminate per avere ordinato, preparato o attuato l’assassinio di Soleimani. Gli indiziati sarebbero sia di nazionalità americana sia cittadini di altri Stati. In cima a tale elenco di ricercati vi è appunto l’inquilino della Casa Bianca.

Mehr ha quindi tuonato: “ La magistratura iraniana ha emesso un'‘allerta rossa' all'Interpol per le 36 persone ricercate, che sono figure politiche e militari. Queste persone sono condannate per 'omicidio' e 'terrorismo'. Il presidente Donald Trump è in cima alla lista e continuerà a essere perseguito anche al termine del suo mandato presidenziale ”.

Per il momento, l’Interpol, destinataria delle sollecitazioni di Teheran, non ha ancora rilasciato commenti sul mandato di arresto contro Trump spiccato dal Paese islamico, mentre il governo di Washington ha immediatamente bollato la mossa della magistratura iraniana come nient’altro che una provocazione.

After #Iran called for @INTERPOL_HQ Red Notice against @realDonaldTrump, @StateDept official Brian Hook, says “we see it for what it is: it’s a propaganda stunt that no one takes seriously & makes Iranians look foolish. Saudi FM @AdelAljubeir, alongside him, says it’s ‘laughable’ pic.twitter.com/z6E5KTh95O — Mark Stone (@Stone_SkyNews) June 29, 2020