"Kherson è caduta". Adesso è in mano ai russi

I russi hanno definitivamente preso la città di Kherson. A poche ore dai colloqui che domani dovrebbero scattare in Bielorussia, Mosca ha messo in tasca una vittoria militare che potrebbe essere decisiva per le sorti del conflitto.

Kherson infatti è una città di 300mila abitanti situata a ovest del fiume Dnepr. La sua difesa per gli ucraini era importante perché da qui Odessa dista appena 200 km. Dunque la prospettive adesso per Kiev è vedere avanzare i russi lungo tutte le sponde del Mar Nero.

Le truppe di Mosca sono arrivate in prossimità della città già lo scorso fine settimana. Nelle ultime 24 ore più volte è stata data per caduta. Ma in realtà i russi l'avevano circondata da quasi tutti i lati, prendendo aeroporto, porto e stazione ferroviaria. Si è trattato delle prima vera avanzata in territorio urbano dall'inizio del conflitto.

In mattinata il ministero della Difesa russo ha ufficialmente comunicato la conquista di Kherson. Ma il sindaco Igor Kolykhaev aveva smentito, parlando di territorio effettivamente circondato ma senza la definitiva presenza russa nel cuore della città.

Adesso è stato proprio il primo cittadino a confermare la caduta. “La città è circondata, l'esercito ucraino qui non c'è”, le poche ma chiare parole del sindaco riferite dal New York Times.