Kiev resiste, Zelensky: "Distrutti i piani di Mosca"

Le immagini del grattacielo della zona di Lobanovsky colpito questa mattina a Kiev hanno destato scalpore. E sono servite a ricordare che il conflitto tra Ucraina e Russia sta coinvolgendo i civili. In tanti sono scappati, la capitale e le principali città del Paese sono deserte, ma in tanti sono dovuti rimanere nelle proprie case.

Rifugi anti aerei e bunker sono le uniche vie di fuga per chi rimane. Ma non sempre basta a prevenire la perdita di vite umane. Il governo ucraino nells scorse ore ha diffuso un primo biilancio parziale. Si parla, in particolare, di 198 morti dall'inizio dell'offensiva russa avviata giovedì notte. Tra questi sarebbero almeno tre i bambini rimasti uccisi.

Non è chiaro se i civili coinvolti siano rimasti coinvolti più nei bombardamenti che nei combattimenti urbani ormai diffusi nelle due principali città, Kiev e Kharkiv. Il numero potrebbe essere sottostimato. Secondo il ministero dell'Interno ucraino altre vittime potrebbero non essere state segnalate e non essere state inserite nel già tragico bilancio.

Dal canto loro i russi hanno fatto sapere di non aver mai preso di mira i civili e di aver limitato gli effetti collaterali del conflitto. In mattinata il ministero della Difesa russo ha reso noto che il missile schianatosi sul grattacielo residenziale di Lobanovsky non era stato sparato dai soldati di Mosca. L'origine, secondo questa versione, sarebbe ucraina e la responsabilità sarebbe da attribuire al malfunzionamento dell'ordigno della contraerea di Kiev.

Il bilancio per l'Ucraina è comunque drammatico. In questo contesto però il presidente Zelensky ha esortato i suoi concittadini a continuare a resistere. In un video diffuso su Telegram, il capo dello Stato ha parlato di primo respingimento dell'assalto russo e di una resistenza ucraina in grado di far saltare i piani di Mosca. "I combattimenti continuano in molte città e regioni del paese - sono le frasi pronunciate da Zelensky - ma è il nostro esercito che controlla Kiev e le città chiave intorno alla capitale".

"Sappiamo cosa stiamo proteggendo - ha aggiunto il presidente ucraino - lo Stato, i bambini, il futuro. Stiamo rovinando i piani russi". In mattinata Zelensky si era fatto ritrarre in giro per il centro della capitale, parlando di una situazione sotto controllo e confermando il respingimento di un primo forte attacco della Russia per prendere Kiev.

Situazione ancora più difficile a Kharkiv. Dalla seconda città ucraina non stanno arrivando notizie e sono saltate le comunicazioni. Ci sarebbero battaglie urbane in diversi quartieri con i russi che starebbero avanzando da nord. La confusione da qui sta regnando sovrana e non è ben chiaro il posizionamento degli schieramenti sul campo. L'unica cosa certa è che la guerra è destinata a continuare con il suo enorme carico di vittime.