Il cortocircuito della sinistra Usa: imbrattati gli eroi afroamericani

Negli Usa non si placa la furia dei manifestanti. Il Robert Gould Shaw Memorial è una scultura in rilievo in bronzo opera di Augustus Saint-Gaudens, situata al "24 Beacon Street" di Boston: un'opera che raffigura il colonnello Robert Gould Shaw assieme al suo 54th Regiment Massachusetts Volunteer Infantry che marciò attraverso Beacon Street il 28 maggio del 1863. La scultura onora i soldati afroamericani che combatterono nella guerra civile americana: il loro colonnello, Robert Gould Shaw, sostenne che quegli uomini si unirono a lui perché volevano disperatamente lottare per la libertà. L'opera è stata imbrattata dai manifestanti che stanno protestando in molte città americane a seguito della morte di George Floyd.

La storia eorica di Robert Gould e del 54th Regiment è stata raccontata anche in un filma uscito nel 1989, Gloria. " Questo monumento è considerato uno dei più grandi pezzi d'arte della nazione e il più importante uscito dalla guerra civile ", ha spiegato alla stazione radio Wbur il direttore esecutivo di Friends of the Public Garden, Liz Vizza. The Friends of the Public Garden si prende cura di 42 opere in quel parco, lungo la Commonwealth Avenue, incluso il monumento a Shaw e ai suoi uomini. " Hanno combattuto in una grande battaglia a Fort Wagner. E molti di loro sono stati uccisi, incluso Shaw" , ha detto Vizza. Furono sepolti insieme in una fossa comune. Vizza ha spiegato che l'opera è importante perché mostra i soldati afroamericani come esseri umani, non come caricature.