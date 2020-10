Usa, prete arrestato per avere fatto sesso sull'altare con due attrici porno

Un prete cattolico della Louisiana, il 37enne Travis Clark, è stato arrestato il 30 settembre poco dopo essere stato scoperto da una testimone mentre faceva sesso sull'altare della propria parrocchia insieme a due attrici di film a luci rosse. Le forze dell'ordne hanno in seguito identificato le due pornostar coinvolte nello scandalo con la 41enne Mindy Dixon e la 23enne Melissa Cheng. In seguito alla pruriginosa vicenda, le autorità ecclesiastiche locali hanno disposto la sospensione di Clark, ordinato sacerdote nel 2013. Egli è incriminato, insieme alle due donne, per atti osceni in luogo pubblico.

A Louisiana priest was arrested for allegedly recording himself having sex with two dominatrices on the altar of his church. The priest Rev Travis Clark, the adult film actress Mindy Dixon, 41, and 23-year-old Melissa Cheng. The Catholic priest was reportedly caught in the act. pic.twitter.com/xrH6dnr0il — HJ (Hank) Ellison (@hjtherealj) October 9, 2020

A fornire i particolari dell'episodio di cronaca è stato innanzitutto il sito web Nola.com, secondo cui il presule sarebbe stato colto sul fatto all'interno della propria chiesa, la pieve cattolica dei santi Pietro e Paolo, dopo che una fedele aveva notato le luci accese nell'edificio religoso, sito nell'area metropolitana di New Orleans, in un orario insolito. Una volta entrata per capire il motivo di quelle luci ancora accese, la passante si sarebbe trovata davanti la seguente scena: il sacerdote nudo e le due attrici intente a registrare un film a luci rosse. Le donne, in base alla testimonianza citata, erano vestite in quella circostanza come " dominatrici ", ossia munite di corsetto e di stivali dai tacchi estremamente elevati, mentre l'altare era stato riempito di giocattoli erotici. Sempre nei pressi del medesimo altare erano stati inoltre piazzati dei riflettori e un treppiede che reggeva un cellulare, presumibilmente intento a filmare le " acrobazie " oscene dei tre soggetti implicati.

La passante ha di conseguenza allertato subito la polizia, che, una volta giunta nel luogo di culto, ha provveduto ad arrestare e a interrogare il prete e le pornostar. Queste ultime in particolare, hanno provato a minimizzare la gravità della situazione accampando la scusa per cui loro, insieme a Clark, stavano semplicemente filmando un innocente " gioco di ruolo ".

In base alla ricostruzione fatta da Nola.com, Mindy Dixon aveva in realtà, qualche giorno prima del 30 settembre, pubblicizzato senza remore sui social il fatto che si sarebbe di lì a poco recata nella zona di New Orleans, insieme a un'altra dominatrice, apposta per " profanare una casa di Dio ". Attualmente, i tre imputati per atti osceni rischiano, in base alle leggi della Louisiana, condanne da 6 mesi fino a 3 anni di carcere.

In seguito alla sospensione di Clark, l'arcivescovo di New Orleans, Gregory Aymond, ha nominato al posto del primo, quale nuovo pastore della chiesa dei santi Pietro e Paolo, il sacerdote Carol Shirima, che si insedierà domani ufficialmente come guida della parrocchia citata.

Tuttavia, nella stessa chiesa in cui è andato in scena il filmino a luci rosse si dovrà celebrare, prima che si possano tornare a officiare cerimonie religiose, un apposito rito di purificazione dell'altare, deliberatamente profanato dal prete infedele e dalle due dive del porno.