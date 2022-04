Veterani americani colpiti in Ucraina durante uno scontro con i russi

Due veterani americani sono rimasti feriti nella regione meridionale di Zaporizhzhia, in Ucraina. Avevano deciso di arruolarsi come volontari insieme alle forze di Kiev e negli ultimi giorni si sono trovati a combattere lungo uno dei fronti più caldi del conflitto con la Russia. Quando sono stati colpiti si trovavano nei pressi della città di Orikhiv, dove la Russia nelle ultime ore sta intensificando i suoi attacchi.

A dare notizia del loro ferimento è stato il sito del quotidiano The Guardian, che li ha identificati in Manus McCaffrey e Paul Gray. I due militari pare siano rimasti vittime dell'artiglieria russa mentre erano impegnati in un'operazione d'attacco contro alcuni carri armati russi mediante l'utilizzo dei Javeline. McCaffrey è stato ferito al viso, alla testa e al busto da alcune schegge mentre Gray è stato ferito a un piede a causa di un muro di cemento che gli è caduto addosso sotto i colpi russi. Immediato il trasferimento in ospedale per i due soldati, le cui condizioni non sono state al momento rese note, anche se destano molta preoccupazione quelle di Manus McCaffrey, colpito direttamente dal fuoco nemico.

The two worked together as a team targeting Russian tanks with Javelins. McCaffrey suffered shrapnel wounds to his face, head, and torso. A concrete wall fell on Gray, wounding his foot. Both men are in hospital. 2/ pic.twitter.com/IR9Kdyyvu5 — Nolan Peterson (@nolanwpeterson) April 27, 2022

" Eravamo pronti ad abbattere un carro armato, quando il fuoco di artiglieria ci ha colpito ", ha spiegato Gray. Le sue condizioni sarebbero quelle meno gravi tra i due, visto che si tratta di una ferita al piede, che comunque non gli permetterà di tornare al fronte in breve tempo. La notizia è stata riportata sui social anche dal reporter Nolan Peterson, corrispondente di guerra in Ucraina fin dal 2014, ex pilota Usaf e oggi caporedattore della rivista Coffee or die, che ha avuto modo di raggiungere Paul Gray. "Manus sta molto male, sono preoccupato", ha detto il soldato a Nolan Peterson. Il veterano americano ha poi aggiunto: " Non ho potuto aiutarlo perché un muro di cemento mi è caduto sulle gambe. È rimasto a parlare tutto il tempo, è un giovane uomo estremamente resistente ". I due sono stati trasportati in un luogo sconosciuto, dove McCaffey è stato già sottoposto a un'operazione chirurgica ma Gray ha rivelato che non è ancora noto se gli rimarranno danni permanenti agli occhi.

Gray told me: “We were ready for a tank to come down the road when the artillery hit us. A concrete wall protected me but then fell on me. Manus took the hardest blow and shrapnel.” 3/ pic.twitter.com/i8JbkvS9qt — Nolan Peterson (@nolanwpeterson) April 27, 2022

Manus McCaffrey è originario dell'Ohio e ha prestato servizio nel 75esimo reggimento Ranger, con il quale ha svolto delle missioni anche in Afghanistan. Paul Gray, invece, ha più esperienza militare, è originario del Texas e per tre volte è stato schierato in Iraq con la 101esima divisione aviotrasportata dell'esercito americano.