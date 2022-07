Zelensky avverte l'Europa: "Mosca interromperà la fornitura di gas"

" Non ci sono dubbi sul fatto che la Russia cercherà non solo di limitare il più possibile, ma anche d'interrompere completamente la fornitura di gas all'Europa nel momento più critico. Questo è ciò a cui dobbiamo prepararci ". Nel suo discorso serale all'Ucraina, Volodymyr Zelensky ha invitato i suoi partner europei e parepararsi al peggio, ovvero ad un taglio " completo " della fornitura di gas russo. Nonostante questo, il presidente ucraino considera inaccettabile ogni possibile allentamento alle sanzioni. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno lanciato un allarme rosso. A detta di Washington, l'Iran avrebbe in programma di fornire alla Russia svariate centinaia di droni da utilizzare sul territorio ucraino, anche a scopo offensivo.

Il monito di Zelensky

Partiamo dal gas. La previsione di Zelensky è fosca: la Russia potrebbe presto interrompere i suoi flussi diretti verso l'Europa e lasciare il Vecchio Continente al freddo in vista dell'inverno. Il capo di Stato ucraino ritiene tuttavia che sia una pericolosa concessione a Mosca quella di allentare le sanzioni. Emblematico il caso del Canada che restituirà alla Germania le turbine riparate da Siemens Canada per Nord Stream-1. " Ogni concessione è percepita dalla dirigenza russa come un incentivo per ulteriori, più forti pressioni ", ha spiegato il presidente.

" La Russia non ha mai rispettato le regole dell'energia e non lo farà ora ", ha aggiunto Zelensky. Ricordiamo che nelle ultime ore il governo canadese aveva accettato di fare un'eccezione alle sanzioni contro la Russia e di inviare in Germania una turbina, che è stata sottoposta a manutenzione in Canada e che risulta necessaria alla Germania per il funzionamento del gasdotto Nord Stream 1.

L'ira di Kiev

Il governo ucraino non ha affatto preso bene la mossa di Ottawa. " Questa soluzione a una turbina, che comporta molti problemi, può ancora essere riconsiderata ", ha affermato Zelensky, sperando in un ripensamento del Canada. Il ministero degli Affari Esteri ucraino è addirittura arrivato a convocare l'ambasciatore del Canada in Ucraina " a causa di un'eccezione assolutamente inaccettabile al regime di sanzioni contro la Russia ", ha fatto sapere lo stesso Zelensky.

Poco importa se anche gli Stati Uniti hanno sostanzialmente appoggiato il Canada; Kiev è irritata dalla vicenda della turbina, e non sembra accettare né la riparazione canadese né, tanto meno, la restituzione alla Germania. In ogni caso, il Dipartimento di Stato Usa ha diffuso una nota in cui si legge che " a breve termine, la turbina consentirà alla Germania e ad altri Paesi europei di riempire di nuovo le proprie riserve di gas, aumentando la sicurezza energetica e la resilienza e contrastando gli sforzi della Russia di usare l'energia come un'arma ".

L'allarme sui droni iraniani

Oltre a quello relativo alla possibile sospensione della fornitura di gas russo all'Europa, nella notte è arrivato un altro allarme, questa volta di natura militare. Gli Stati Uniti sarebbero in possesso di informazioni di intelligence secondo cui l'Iran si starebbe preparando a fornire alla Russia " droni e anche droni armati da utilizzare in Ucraina" e preparando ad "addestrare i russi su come usarli ".