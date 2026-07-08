Montanelli con la "Lettera 32", l'opera della nostra lettrice

In redazione è arrivato un dono dal grande valore simbolico. L'artista Barbara Meletti, lettrice appassionata da sempre del nostro quotidiano, ha regalato un'opera unica dedicata a Indro Montanelli.

Al centro del quadro campeggia una Olivetti Lettera 32, la storica macchina da scrivere del "Grande Vecchio". Ai lati, il disegno di Montanelli mentre scrive. Ma non è tutto: all'interno dell'opera sono riportate due sue frasi storiche.

La prima, pronunciata nel giugno 1974 al momento della fondazione de il Giornale: "C'è poco da guadagnare e molto da rischiare. Andiamo all'avventura, ci imbarchiamo e partiamo". La seconda, il suo consiglio più celebre ai giovani e scritta su un foglio infilato in maniera emblematica nella macchina da scrivere: "L'unico consiglio che mi sento di dare ai giovani è questo: combattete per quello in cui credete. Perderete, come le ho perse io tutte le battaglie. Ma solo una potrete vincerne. Quella che s'ingaggia ogni mattina davanti allo specchio".

Nella foto che immortala il momento della consegna, Barbara Meletti è ritratta da un lato del quadro, emozionata, mentre dall'altro lato il direttore Tommaso Cerno osserva con ammirazione questa composizione.

Un'opera che non è solo un omaggio, ma un vero e proprio messaggio vivo. La Lettera 32 non è più solo uno strumento: è diventata parte di un quadro che parla ancora, con le parole eterne di Montanelli incise al suo interno.

Un dono che onora il passato, rafforza il presente e consegna alle nuove generazioni lo spirito indomito del Grande Vecchio.

Grazie Barbara, per questo regalo che è molto più di un quadro: è memoria, è ispirazione, è testimonianza.