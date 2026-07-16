Moreno: la nostra sfida con tutti i colori della cronaca

Un "mix and match. È l'arte di mescolare e abbinare che sta alla base della stagione estiva della Vita in diretta by Manuela Moreno. E che ha portato la trasmissione del pomeriggio di Rai 1 a entrare nel gradimento degli spettatori tanto da dare un buon esito di ascolti: media del 19 per cento (a partire dal 29 giugno fino al 12 luglio). Il mix è fatto di cronaca nera, bianca, rosa, notizie e intrattenimento. Ma anche di alleggerimento, che di questi tempi è auspicabile, della tipologia di conduzione (ha ereditato il timone da Alberto Matano). Sui social, per esempio, si è scatenato il dibattito sul look della Moreno, che mischia fantasie e colori senza regole (secondo alcuni con abbinamenti vietati dai dettami della moda, come accostare fiori e righe) che le conferiscono uno stile personale. Ogni pomeriggio, soprattutto tra le telespettatrici, si ripete la curiosità: quale sarà il look del giorno?

"È un gioco divertente - commenta la giornalista - che serve ad affezionare il pubblico e rallegrare le loro giornate pesanti. Si è creato un simpatico movimento di lookologi e stilisti che commentano i miei vestiti". Insomma, proprio come si suol dire, tutti i colori della cronaca "E noi siamo molto soddisfatti di come sta andando. Non è semplice avere una risposta del pubblico quando si passa a una versione estiva e questo ci dice (come sottolinea anche il direttore del day time Angelo Mellone) che stiamo prendendo la direzione giusta".

In più, aggiunge la giornalista, la trasmissione inizia un'ora prima. E questo ha inciso parecchio sulla macchina organizzativa. "La prima settimana è stata più complicata, di rodaggio, la nostra è una macchina che viaggia a grande velocità, con due ore e quaranta di diretta giornaliera. Muoversi in studio è un vestito che ti cuci addosso, devi fartelo cadere bene, come farebbe un sarto".

Moreno, che da pochi giorni ha festeggiato i sessant'anni (l'11 luglio), non bada all'età.

"Mi ci sento bene - risponde - festeggio i 60 all'anagrafe e anche i 40 di carriera (Tg1,Tg2, corrispondente dagli Usa, Tg2 Post, Filorosso Ndr). Cosa mi aspetto dal futuro? Nulla, perché se ti aspetti qualcosa poi non arriva, invece se arriva qualcosa di inaspettato diventa una gioia".