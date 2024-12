Morto Enzo Santoro, il fondatore della Pasticceria Martesana

Ascolta ora 00:00 00:00

A un certo punto, una ventina di anni fa, i milanesi presero a farsi chilometri, con il sole o con la pioggia, per acquistare i dolci della Pasticceria Martesana, nella scomoda via Cagliero, tra la Maggiolina e Cassina de' Pomm, non lontano da quello che oggi si chiama NoLo. I panettoni erano tra i più buoni di Milano, i dolci della domenica erano bellissimi, realizzati con tecnica sopraffina, una cosa con cui fare bella figura con gli zii e con gli amici, la mattina si poteva far colazione con della viennoiserie che nemmeno a Parigi. Oggi quel marchio è diffuso in tutta Milano, e non c'è più bisogno di scarpinare tanto per assaggiarne i prodotti, c'è un negozio Martesana a Porta Romana, uno in via Sarpi, uno in Sant'Agostino, uno - da qualche mese - addirittura a Como, luogo d'acqua dolce.

Il successo di quella che era una pasticceria di quartiere e che è oggi un marchio conosciuto in tutta Milano, garanzia di eccellenza e di godimento per i sensi, è per la gran parte dovuto a Vincenzo Santoro, scomparso ieri improvvisamente all'età di 72 anni. Era stato lui a fondare con il fratello più grande la pasticceria quando aveva appena 14 anni, nel 1966, e lui a legare il suo nome al marchio, che nei decenni successivi sarebbe cresciuto con costanza, grazie alla dedizione e al continuo investimento nell'innovazione. Santoro era un grande professionista, appassionato e visionario, aveva appreso di giovanissimo le basi del suo mestiere, per poi non smettere mai di imparare. Non disdegnava la partecipazione a concorsi internazionali, da cui usciva spesso con un trofeo in mano, e aveva la visione per creare dolci iconici come avvenne per quello dedicato nel 1986 al Duomo di Milano, con il quale stupì una delegazione di colleghi spagnoli in visita.

Uno dei talenti di Santoro era quello per la formazione dei

giovani pasticcieri, a cui amava trasmettere segreti e passioni. Tra essi, Domenico Di Clemente, attuale executive pastry chef di Pasticceria Martesana. Sarà lui a rendere ogni giorno più dolce l'eredità del suo maestro Enzo.