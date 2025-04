Mosetti, Cannata e un trans. Parte la nuova "Isola"

Ascolta ora 00:00 00:00

La novità più interessante della prossima edizione dell'Isola dei famosi (che comincia il 7 maggio su Canale 5) potrebbe rivelarsi nella conduzione che è stata affidata a Veronica Gentili. Attrice, presentatrice, giornalista, passata dal teatro, al cinema alla tv, e ora impegnata alla guida delle Iene, potrebbe portare una svolta nel reality che, con tante stagioni alle spalle, ha bisogno di una nuova vernice. L'anno scorso ci provò Vladimir Luxuria ma alla fine si rivelò una edizione sottotono, mentre negli anni precedenti era toccato a Ilary Blasi. Stavolta vedremo se il mix di esperienza che incarna la Gentili ridaranno verve allo show. Di esperienza ne ha certamente Simona Ventura che, dopo esserne stata per anni la guida indiscussa quand'era in Rai, ha partecipato pure come naufraga e ora potrebbe fare (non è ancora sicuro) l'opinionista in studio. Inviato sull'Isola potrebbe essere, invece, Pierpaolo Petrelli.

Ma l'importante per un reality che si dovrebbe basare sulle prove di resistenza alla fame e ai disagi di vivere su un'isola, sui vissuti che i protagonisti dovrebbero far emergere e sulle relazioni che si instaurano tra di loro, è il cast. Se non lo si azzecca, come nella scorsa edizione, si smorza tutto. La squadra di Robinson Crusoe in partenza per l'Honduras non è stata ancora ufficializzata da Mediaset, ma su alcuni nomi si sono concentrare le indiscrezioni. Tra questi Patrizia Rossetti che tutti ricordano come volto di Rete 4, e poi Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Gf, Nunzio Stancampiano, ballerino di Amici. Sembrerebbero pronti per l'approdo anche Teresanna Pugliese, diventata celebre grazie a Uomini&Donne e la showgirl Antonella Mosetti.

Tra i papabili anche Federico Rossi di Benji e Fede, Camila Giorgi, la seducente ed enigmatica ex campionessa di tennis, Angelo Famao, cantate neomelodico, l'attrice Loredana Cannata e il cantante Paolo Vallesi. Circola pure il nome di Carly Tommasini, modella transgender e attivista italiana. Tra qualche giorno Mediaset darà la lista ufficiale.