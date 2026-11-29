«Dobbiamo parlare di quello che è successo». Kimi Antonelli tira fuori tutta la sua rabbia via radio quando vede che il suo tempo non è sufficiente per soffiare la pole a Russell che lo ha battuto di 0128. È arrabbiato perché il team lo ha mandato in pista per primo nel secondo run in Q3. Ormai non è più il ragazzino debuttante, è il campione del mondo e si fa sentire. Alza la voce appena si accorge di essere in pista davanti a tutti («Perché mi avete fatto uscire per primo?»), ma Bono lo zittisce («Pensa a fare il giro»). Quando migliora il tempo del primo run, ma non abbastanza per prendersi la pole, si arrabbia e alla fine Toto gli dà ragione: «Non avremmo dovuto farti uscire per primo». Lui voleva uscire per ultimo e lo ripete ai microfoni in mondovisione. Non solo in casa Ferrari si pasticcia, ma almeno la Mercedes è là davanti in una classifica gioco delle coppie: due Mercedes, due McLaren, due Red Bull (con la sorpresa Hadjar davanti a Max) e a 1260 Leclerc davanti a Lindblad e Hamilton.

Antonelli padrone nelle libere, poi quando i giri contavano per la pole non è riuscito a mettere insieme un giro perfetto, pagando nel secondo settore. Qui, dove già aveva ottenuto la pole due anni fa, Russell ha fatto meglio di lui, dando ancora più valore al suo titolo mondiale. È un risultato più merito suo che demerito di Kimi. Sarà lotta tra di loro anche per la vittoria ma in una gara con due soste obbligatorie, sarà lotta in famiglia per tutti. Riflettori puntati sulle Ferrari. Charles e Lewis sono separati da Lindblad, ma pericolosamente vicini. Il problema sono le prestazioni. Ritrovarsi nella penultima gara a più di un secondo dalla pole è una brutta botta e come ammette Vasseur «la differenza viene dall’adattamento della vettura e delle gomme alla pista. Non abbiamo fatto un bel lavoro». Ce n’eravamo accorti. «Abbiamo chiarito ogni punto e ora possiamo guardare avanti», il suo commento sulla coppia scoppiata. Vediamo quanto dura.