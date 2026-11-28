Dopo l’annuncio a sorpresa del ritiro dalle competizioni, Marc Marquez vive un sabato molto complicato su uno dei circuiti che ama di più. Dopo esser stato staccato da Marco Bezzecchi di mezzo secondo nelle qualifiche del primo pomeriggio, il dieci volte campione del mondo è costretto a lasciare la griglia quando la sua Ducati prende fuoco prima della partenza della sprint race.

Anche se comprensibile, questo comportamento è vietato dal regolamento e Marquez viene punito con due long lap, che lo fanno precipitare durante la gara corta. Alla fine, vince Bezzecchi davanti a Martin e Di Giannantonio: l’azzurro riesce in questo modo a scavalcare il compagno di squadra nella classifica piloti. Bottino importante anche per la casa di Noale, che allunga a 16 punti sulla Ducati nella classifica costruttori.

Sprint, Marquez a fuoco e penalizzato

I tanti spettatori presenti al Motorland per l’ultima sprint race di Marc Marquez si aspettavano fuoco e fiamme, ma non quelle che sono scaturite dal motore della Ducati dello spagnolo. Con le moto schierate in griglia, il dieci volte campione del mondo si accorge delle fiamme e salta giù dalla sua moto. Mentre i pompieri corrono in pista per spegnere al più presto l’incendio, sembra che il ducatista si sia scottato alla coscia. L’inevitabile bandiera rossa fa scalare un giro alla sprint race ma la direzione gara ha in serbo una sorpresa sgradita per il campione del mondo. Visto che ha abbandonato la griglia, Marquez partirà dalla pit lane per il giro di riscaldamento e dovrà scontare ben due long lap di penalità. Quando si parte con mezz’ora di ritardo, Bezzecchi stacca meglio di tutti e gira per primo: alle sue spalle, gran partenza di Martin, che riesce a mettersi dietro anche Marquez. I due piloti dell’Aprilia factory stanno lottando per il titolo di vice-campione del mondo ed il romagnolo spinge forte per staccare il compagno di squadra.

L’ansia di rimanere agganciato al treno di testa gioca un brutto scherzo a Raul Fernandez, che scivola a terra: lo spagnolo della Trackhouse riesce a riprendere la gara ma è ormai fuori dai giochi. In qualche giro Bezzecchi accumula un paio di secondi di vantaggio su Martin, che approfitta del lungo di Marquez per difendere la seconda posizione. A sei giri dalla bandiera a scacchi, il campione della Ducati sconta una dopo l’altra le penalità, precipitando in quattordicesima posizione. Ne approfitta Enea Bastianini per salire sul gradino più basso del podio: Marquez preferisce non rischiare e tira i remi in barca. La vittoria consente a Bezzecchi di scavalcare Martin e guadagnare il secondo posto in classifica in vista della gara lunga di domenica. Questa sprint race consente all’Aprilia di guadagnare punti sulla Ducati e, forse, dare la spallata definitiva nella corsa al titolo mondiale costruttori.

Qualifiche, Bezzecchi batte Marquez

Il sabato della MotoGp era iniziata prima di pranzo con la battaglia per la pole position dell’ultima gara della stagione. Al MotorLand di Valencia tutto era pronto per la gran festa d’addio a Marc Marquez che, dopo il decimo titolo iridato, ha annunciato a sorpresa il ritiro dalle gare. Se la corsa al titolo piloti si è chiusa, resta apertissima la sfida tra Aprilia e Ducati per il titolo costruttori e la lotta per il titolo di vice-campione tra Martin e Bezzecchi. Il romagnolo parte in maniera convincente ma non perfetta nel primo time attack ma nella seconda run riesce a ripulire ogni singolo errore, facendo segnare un tempo pazzesco.

Ventesima pole in carriera per Bezzecchi, sette delle quali arrivate proprio in questa stagione. Il record del tracciato valenciano, fatto registrare venerdì da Marquez, viene abbassato di ben sei decimi dal Bez. Alle sue spalle, staccato di mezzo secondo, è proprio lo spagnolo della Ducati, che riesce a far meglio di qualche centesimo rispetto a Raul Fernandez. Delusione per Jorge Martin, sempre limitato dall’infortunio al braccio: la seconda Aprilia ufficiale partirà dalla quinta posizione, con Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio a completare la seconda fila.