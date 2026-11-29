Con il Mondiale già nelle mani di Marc Marquez, il Gran Premio di Valencia si preannunciava un tranquillo weekend di festeggiamenti, invece è stato un susseguirsi di colpi di scena. Venerdì a sorpresa l’annuncio del ritiro del neocampione del mondo a fine stagione, ieri il caos alla partenza della Sprint ha condizionato la gara con implicazioni anche sul campionato costruttori. Il sabato spagnolo ci regala un’Aprilia protagonista, complice anche l’incidente che ha coinvolto la Ducati nr. 93 che ha preso fuoco in griglia di partenza quando tutti i piloti erano pronti a scattare, ma il semaforo per il via si è bloccato. A quel punto le moto, viste le alte temperature, hanno iniziato a fumare. Da quella di Marquez sono addirittura uscite delle fiamme, che hanno costretto lo spagnolo a lasciare la moto e scappare. Un pompiere è intervenuto subito per spegnere il fuoco ma parte della carena della moto si è bruciata e anche lo spagnolo si è scottato all’altezza della coscia.

In un clima concitato si è aggiunta la decisione della Direzione Gara di penalizzare Marc con un doppio Long Lap Penalty per aver sostituito moto prima della ripartenza. «Il regolamento è stato interpretato nel modo giusto - ha spiegato il team manager Ducati Davide Tardozzi - ma il punto è che il problema è stato determinato dalla loro inefficienza al semaforo, che non si spegneva. Questo è il rammarico». La partenza è stata così ritardata e la corsa è durata 12 giri invece di 13. Con Marc costretto a scontare la penalità e alla fine 13°, Bezzecchi, che scattava dalla pole, ha dominato. Dietro di lui Martin e un ritrovato Bastianini che ha conquistato un bel podio che gli permette di concludere in bellezza la sua avventura con la KTM Tech3. «Cosa è cambiato nelle ultime gare? Ho cercato di fare il mio massimo, ma è anche merito del lavoro dei ragazzi nel box», ha detto il Bezz che con questo risultato torna secondo nel Mondiale a +1 sul compagno di squadra Martin. In ballo c’è anche il titolo Costruttori, l’Aprilia è a +16 su Ducati.