Ora che anche le libere non offrono più soddisfazioni, il weekend dei tifosi della Ferrari passa di male in peggio. Dopo le tante delusioni delle libere e le polemiche degli ultimi giorni, Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono apparsi in netto ritardo anche nelle qualifiche del Gp del Qatar, chiudendo con oltre un secondo di distacco dalle due Mercedes.

Kimi Antonelli, dopo aver dominato le tre sessioni di libere, stecca proprio nel Q3, lamentandosi col box che l’ha voluto far uscire prima del compagno di squadra George Russell. Colpo di reni finale delle McLaren di Norris e Piastri, che scalzano dalla seconda fila le Red Bull di Hadjar e Verstappen.

Q1, Russell meglio di Kimi, Ferrari male

Col calare della sera, si accendono le luci a Lusail per le qualifiche del Gran Premio del Qatar. L’ultimo verdetto delle prove libere del pomeriggio ha confermato che Kimi Antonelli sembra averne più di tutti e che la crisi della Ferrari non è ancora finita. Leclerc ha chiuso al quinto posto mentre Hamilton è apparso in netta difficoltà: il sette volte campione del mondo è stato superato sia dalle McLaren che dalla Racing Bulls di Lindblad. Se la prima fila sembra prenotata dalle due Frecce d’Argento, le Red Bull sembrano più in palla rispetto a McLaren e Ferrari, che si contenderanno la terza fila.

Leclerc ed Hamilton sono i primi a scendere in pista e fanno segnare tempi quasi identici: la prima fila delle Rosse, però, dura davvero poco, visto che Verstappen e Hadjar sono più veloci di quasi sei decimi. Russell ed Antonelli si riportano in testa, con l’inglese che approfitta della scia di un rivale per chiudere 15 centesimi più veloce del campione del mondo. Lindblad fa un ottimo giro, chiudendo davanti ad Hamilton, scivolato in settima posizione dopo i tempi delle due McLaren. Gli ultimi tentativi non cambiano molto: prima fila Mercedes, poi le Red Bull e le Papaya, Leclerc settimo ed Hamilton addirittura nono.

Q2, Hadjar subito dietro a Russell

Come succede spesso nelle ultime gare, dopo qualche minuto di calma piatta, quasi tutte le vetture scendono in pista allo stesso momento. I primi ad arrivare al traguardo nel primo giro lanciato sono Russell ed Antonelli, con il bolognese che viene però superato di un niente da Hadjar. Il quinto posto di Leclerc dura poco, con le McLaren di Norris e Piastri che lo fanno scivolare indietro. Tutte le vetture tornano ai box per preparare l’ultimo assalto al Q3.

Se Russell e Hadjar rimangono ai box, fuori Antonelli e tutti gli altri: alla fine il bolognese non riesce a riprendersi la seconda posizione dal francese. Stesso verdetto per Leclerc, che alza il piede prima di finire il giro e rimane in settima posizione. Hamilton chiude con un preoccupante nono posto ma, visto come sta andando il weekend in Qatar, forse all’inglese basterà aver evitato l’eliminazione al Q2.

Q3, Russell la spunta, Kimi scocciato

La battaglia per la pole position si decide come al solito in una girandola di tempi veloci tutti racchiusi in pochi minuti. A far segnare i primi tempi sono le due Red Bull, con Hadjar che, insolitamente, chiude quattro centesimi più veloce del compagno di squadra. La sua pole dura una manciata di secondi, visto che Antonelli lima mezzo secondo al suo tempo, venendo però battuto poco dopo dal compagno di squadra, che qui in Qatar sembra aver finalmente trovato la quadra.

Sconsolante la prestazione delle due Ferrari, attardate di più di un secondo e mezzo rispetto al tempo di Russell. Antonelli è scocciato quando viene invitato ad uscire per primo dai box ed esagera nel cercare il tempo, rischiando un testacoda in curva 5. Alla fine si migliorano entrambi i piloti Mercedes ma senza cambiare le posizioni. Nel finale della sessione, si migliorano sia Leclerc che Hamilton ma non abbastanza per risalire in classifica. Se Verstappen non sarà certo contento del suo sesto posto, il distacco delle Ferrari dalle altre scuderie è davvero umiliante.