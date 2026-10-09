Alonso dice no al sogno bis della Dakar: “Ora è impossibile”

Peccato. Alla fine ha rinunciato. La grande sfida al deserto è stata messa da parte, certamente non archiviata. Vedrete. Fernando Alonso ci riproverà. Perché il campione si misura soprattutto dalla capacità di non mollare mai. Niente bis alla Dakar per Fernando Alonso, dunque. Quando ormai pareva tutto fatto. Ed è una sorpresa. Qualcosa non deve averlo convinto all’ultimo. Perché se c’è un pilota di Formula 1 che continua a mettersi in gioco e a rischiare pur non avendo niente da dimostrare è proprio Nando. Ha infatti corso 443 Gran Premi in carriera, ma ha deciso che non gli bastava. Così lo scorso 29 settembre il due volte campione del mondo ha annunciato il rinnovo con Aston Martin. «Ci è voluto un po’ di tempo per prendere questa decisione, ma ora ho le idee molto chiare. Mi ritirerò dalla Formula 1 ma non ora. Amo competere, mi sento ancora veloce, motivato e ho una grande passione» aveva detto. E ieri ha rilanciato: «Dopo la Formula 1 correrò in altre serie».

Una decisione coraggiosa considerato che a luglio compirà 46 anni. È il più vecchio in griglia in un’epoca dominata da ragazzini prodigio come Kimi Antonelli, leader del Mondiale a soli 20. E di recente è diventato padre. Aveva una buona scusa per appendere il casco al chiodo, invece ha deciso di continuare nonostante una monoposto lenta che gli sta regalando più grattacapi che gioie. E tornare a correre il rally più massacrante al mondo in un progetto stellare firmato Aston Martin pareva la scelta più naturale per questo highlander delle corse. La notizia, anticipata da “Soymotor” era trapelata nel paddock della F1. Poi, proprio ieri, la doccia fredda. Direttamente a Singapore. «No, non sarò al via della prossima Dakar. Si tratta di un programma in questo momento non compatibile con quello che porto avanti in Formula uno». E ancora, come a far intendere che qualcosa deve essere successo e il progetto è tutt’altro che abortito, «sarò io e non i rumors ad annunciare un mio nuovo impegno oltre il Circus, e questo avverrà quando sarà il momento».

Per Fernando sarebbe stato un bis dopo il debutto nel 2020 nella grande corsa nel deserto. Resta il fatto che il progetto va avanti ma per gennaio prossimo non se ne parla. Non c’è tempo. Appuntamento, forse, ai 46 anni inoltrati.