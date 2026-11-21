C’è chi, una volta toccato il fondo, si mette a scavare. Il finale di stagione della Ferrari diventa una sofferenza infinita per il popolo delle Rosse. Le qualifiche a Las Vegas sono un calvario sia per Charles Leclerc che per Lewis Hamilton, entrambi fuori dalla top 10. Se il sette volte campione del mondo ha sofferto per tutto il weekend, il monegasco sbaglia nel giro migliore e viene fermato dalla bandiera a scacchi prima di poter provare a migliorarsi.

Neanche l’acuto finale di Kimi Antonelli consola i tifosi azzurri: il bolognese, splendido sul filo di lana, dovrà cedere la pole a Verstappen per la penalità di cinque posizioni rimediata per aver superato il limite di cinque motori endotermici in stagione. Vedremo se nella gara che prenderà il via domenica mattina alle 5, Kimi e le Ferrari sapranno rendere questo weekend meno doloroso.

Q1, Russell davanti, Hamilton rischia

Il venerdì a Las Vegas inizia con l’unica sessione di libere sull’asciutto ed il miglior tempo fatto segnare da George Russell, che rifila ben nove decimi ad un Kimi Antonelli rinato con le slick. Alle sue spalle le distanze sono minime: dal terzo posto di Norris all’undicesimo di Hadjar c’è meno di mezzo secondo. Finale molto animato da un paio di episodi controversi con Max Verstappen protagonista: il primo è per guida erratica davanti all’Alpine di Colapinto, l’altro per un duello al limite con Russell, finito con un dito medio mostrato all’inglese. Se gli appassionati parlano del ritorno al V8 a partire dal 2030, i tifosi delle Ferrari sperano che Leclerc e Hamilton riescano a migliorare il quarto e ottavo posto delle libere.

Vista la difficoltà di scaldare le gomme, quasi tutti i piloti fanno due giri di lancio: Verstappen è il più veloce al primo tentativo, ma si sta girando un secondo sopra a quanto visto nelle libere. A metà del Q1, Norris vola in testa per vedersi portare via la pole provvisoria da Leclerc mentre Verstappen e Russell si beccano un warning per l’incidente nella Fp3. Antonelli, che dovrà scontare cinque posizioni di penalità in griglia, vola in testa a tre minuti dalla fine della sessione per cedere poco dopo la prima piazza a Russell, che gli rifila quasi mezzo secondo. Preoccupante il tredicesimo tempo di Lewis Hamilton, ad oltre sette decimi dal tempo del compagno di squadra, terzo a soli sei millesimi da Kimi Antonelli.

Q2, disastro Ferrari, out Leclerc e Hamilton

Subito animato l’inizio della Q2: dopo la staffetta Red Bull tra Hadjar e Verstappen, acuto di Lawson, superato poco dopo da Piastri. A sei minuti dalla fine, Norris ed Antonelli occupano la seconda fila virtuale con Verstappen, Russell e Leclerc non molto lontani. Hamilton, solo tredicesimo, alza il piede per poi finire lungo nel giro successivo: Antonelli non riesce a migliorarsi nell’ultimo settore e rimane quarto. Il sette volte campione del mondo si gioca il tutto per tutto a tre minuti dalla bandiera a scacchi e risale in ottava posizione,

Se Russell scalza Piastri dalla prima posizione per 15 centesimi di secondo, sessione che si complica ulteriormente per le due Ferrari, con Leclerc che retrocede progressivamente fino all’ottavo posto ed Hamilton che scivola subito dietro. Gli ultimi minuti vedono la classifica rivoluzionata più volte: Verstappen vola in testa, seguito da Gasly mentre Lindblad e Colapinto volano, Leclerc sbaglia, rallenta e viene fermato dalla bandiera a scacchi. Entrambe le Ferrari fuori dalla top 10, Leclerc e Hamilton decimo e undicesimo, un disastro difficilmente prevedibile alla vigilia.

Q3, Kimi primo ma non basta

Con le due Rosse sconsolatamente ai box, le dieci vetture rimaste si scatenano nella caccia della pole position. Q3 che vede i tempi calare progressivamente, con Norris e Verstappen che si avvicinano all’1:34 già dalle prime battute. Russell è terzo a circa un decimo dall’inglese della McLaren mentre Antonelli ha nove decimi da recuperare nei confronti del campione olandese. Quando le vetture si lanciano nell’ultimo tentativo, Russell è scocciato con il muretto: vista la penalità in griglia, si aspettava che Antonelli lo avrebbe aiutato sul lungo rettilineo ma l’italiano parte subito dietro il compagno di squadra.

Visto il traffico, alcune scuderie sbagliano i calcoli e rischiano di prendersi la bandiera a scacchi prima dell’ultimo giro lanciato. Antonelli passa solo un secondo prima della fine ufficiale della Q3 ma sfrutta al meglio la scia degli altri e fa segnare il tempo migliore. La gioia del campione è moderata dalle cinque posizioni di penalità rimediate per aver cambiato componenti della power unit. Il bolognese scivola in sesta posizione; in prima fila nella gara di domenica mattina alle 5 partiranno quindi Verstappen e Russell, seguiti da Norris e Hadjar