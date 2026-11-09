Anche Kimi è umano

In Brasile non esiste la banalità. Nulla da quelle parti è normale, figuratevi un Gp di F1 con i piloti costretti a partire con gomme da pioggia, passare a quelle da asciutto e poi andare a tagliare il traguardo ancora con le Pirelli Intermedie. Una gara difficile da decifrare, come quelle che avrebbe amato Senna che le interpretava meglio di tutti. A casa di Ayrton ha scritto una pagina importante della sua storia Norris che ha appena lasciato il titolo a Kimi, ma in questo weekend ha davvero corso da campione del mondo. Pole e vittoria sono tanta roba, come direbbe Kimi che invece, dopo esser scattato benissimo al via e aver condotto la gara fino all’arrivo della pioggia, è andato in crisi con le gomme da bagnato, perdendo la sua Mercedes due volte in fondo al rettilineo, un po’ come aveva fatto nel giro di riscaldamento finendo nel prato. Si è lamentato via radio della macchina, ha usato anche toni che quest’anno non avevamo mai sentito e alla fine ha chiuso dietro a Russell, investigato pure per unsafe release. Ha chiuso al 5° posto la sua prima gara da campione. Ma ha comunque fatto festa perché la Mercedes ha conquistato aritmeticamente il Mondiale Costruttori, il nono della sua storia, un titolo che le mancava dal 2021. Una beffa che sia arrivato nell’unica gara della stagione in cui nessuno dei suoi piloti è andato sul podio. Ma sul podio ci sono andati tutti insieme a bere champagne. L’uomo del giorno però è stato Max Verstappen che scattava dal fondo (21°) ed ha chiuso secondo, davanti ad Hadjar. Un’altra gara alla Verstappen che ha consolidato il suo secondo posto in campionato (17 punti di vantaggio su Russell; 18 su Hamilton). Al via i ferraristi si erano illusi per lo show di Hamilton che scattava 20° e alla fine del primo giro era 9°. La sua partenza da videogame però gli ha mangiato le gomme e Lewis è andato subito in crisi, vedendosi passare da Verstappen e perdendo progressivamente posizioni fino alla sciagurata scelta finale quando ignorando la chiamata dei box, allungava di un giro il passaggio alle gomme da bagnato, finendo in testa coda e perdendo poi un sacco di posizioni.

Alla fine la Scuderia ha chiuso al 7° posto con Charles e al 9° con Lewis che almeno in questa occasione si sono sfiorati, ma non si sono combattuti e quando dal box hanno chiesto ai due di scambiarsi le posizioni, hanno eseguito senza discutere. Una gara, anzi un weekend, anonimo. Dietro a Mercedes, McLaren e Red Bull. Non tutte le domeniche si corre in altura.