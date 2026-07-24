Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 20:52
In evidenzaAggiornato alle ore 20:52
Motori

Audi RS 5 protagonista a Imola: i campioni FISI provano la prima RS plug-in hybrid

Ventinove atleti della Federazione Italiana Sport Invernali, protagonisti di 18 medaglie olimpiche a Milano Cortina 2026, hanno vissuto una giornata esclusiva all’Autodromo di Imola tra Audi RS 5, Formula 1 e tecnologia

Marco Lasala
Audi
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Da Federica Brignone a Sofia Goggia

Tra gli ospiti erano presenti alcuni dei nomi più importanti degli sport invernali italiani, tra cui Federica Brignone, Sofia Goggia, Dominik Paris, Lukas Hofer, Lorenzo Sommariva, Maurizio Bormolini, Simone Deromedis e Dominik Fischnaller, protagonisti delle recenti Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Audi
Audi

Dindo Capello e la Formula 1

A rendere ancora più esclusiva la giornata è stata la presenza di Dindo Capello, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans con Audi, che ha condiviso con gli atleti la propria esperienza nel motorsport.

All’interno dell’hospitality Audi erano inoltre esposte la Audi R26, monoposto che rappresenta l’ingresso ufficiale del marchio nel Campionato Mondiale di Formula 1, e l’Audi Race Simulator, grazie al quale gli ospiti hanno potuto vivere un’esperienza di guida virtuale ispirata alla massima categoria dell’automobilismo.

L’iniziativa conferma il legame tra Audi e la Federazione Italiana Sport Invernali, una collaborazione attiva dal 2007 e fondata su valori comuni come innovazione, ricerca della performance ed eccellenza sportiva.

Audi
Audi

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.