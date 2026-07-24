Audi RS 5 protagonista a Imola: i campioni FISI provano la prima RS plug-in hybrid

Da Federica Brignone a Sofia Goggia

Tra gli ospiti erano presenti alcuni dei nomi più importanti degli sport invernali italiani, tra cui Federica Brignone, Sofia Goggia, Dominik Paris, Lukas Hofer, Lorenzo Sommariva, Maurizio Bormolini, Simone Deromedis e Dominik Fischnaller, protagonisti delle recenti Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Audi

Dindo Capello e la Formula 1

A rendere ancora più esclusiva la giornata è stata la presenza di Dindo Capello, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans con Audi, che ha condiviso con gli atleti la propria esperienza nel motorsport.

All’interno dell’hospitality Audi erano inoltre esposte la Audi R26, monoposto che rappresenta l’ingresso ufficiale del marchio nel Campionato Mondiale di Formula 1, e l’Audi Race Simulator, grazie al quale gli ospiti hanno potuto vivere un’esperienza di guida virtuale ispirata alla massima categoria dell’automobilismo.

L’iniziativa conferma il legame tra Audi e la Federazione Italiana Sport Invernali, una collaborazione attiva dal 2007 e fondata su valori comuni come innovazione, ricerca della performance ed eccellenza sportiva.