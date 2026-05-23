F1, doppietta Mercedes nelle qualifiche della sprint in Canada: Russell batte Antonelli

Il weekend del Gran Premio del Canada sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal continua a vivere del duello rusticano in casa Mercedes. Dopo che ad aggiudicarsi il miglior tempo nell’unica sessione di prove libere nel weekend era stato Andrea Kimi Antonelli, il bolognese dovrà accontentarsi del secondo posto nella sprint race del sabato. Nelle ultime battute dello shootout, infatti, il pilota azzurro è stato superato per pochi centesimi di secondo dal compagno di squadra George Russell. Serata tra luci e ombre per la Ferrari: se Hamilton e Leclerc si erano battuti alla grande sia nelle libere che nelle due prime sessioni delle qualifiche, i ferraristi vengono superati sul filo di lana dalle McLaren di Norris e Piastri, finendo in terza fila. Dietro di loro Max Verstappen che, dopo alcuni riscontri positivi nelle libere, non è riuscito a ripetersi nelle qualifiche: vedremo se il campione olandese saprà rifarsi nella sprint race che prenderà il via alle 18 di sabato, in diretta e in esclusiva su Sky.

SQ1, Hamilton c’è, Alonso a muro

A giudicare dal vantaggio nei confronti delle Ferrari mostrato nelle ultime fasi delle prove libere, le tante modifiche alla Mercedes portate a Montreal dal team anglo-tedesco hanno dato buoni riscontri. Resta da vedere se basteranno alle Frecce d’Argento per aggiudicarsi la prima fila della sprint race di sabato pomeriggio. La prima sessione del cosiddetto shootout si disputa con le gomme medie come da regolamento, con i piloti che continuano a lamentarsi per il tanto sporco presente sul tracciato cittadino della capitale del Québec, mai utilizzata nel corso dell’anno per altre competizioni. Il primo buon tempo lo fa registrare Lewis Hamilton, superato nel giro di pochi minuti da Charles Leclerc ma i ferraristi sono sempre lontani dai tempi fatti registrare nelle libere. In rapida successione, prima Russell e poi Verstappen abbassano il tempo di quasi sei decimi: le due McLaren si portano in terza e quarta posizione prima che scenda in pista Kimi Antonelli e ristabilisca la legge del più forte.

Prima posizione per il bolognese con circa 7 decimi di vantaggio sul compagno di squadra ma il vantaggio non è affatto rassicurante: la Ferrari di Hamilton, infatti, gli porta via la prima posizione scendendo sotto il muro dell’1:14. Mentre Verstappen risaliva al terzo posto, ecco la prima bandiera rossa della gara: Alonso blocca le ruote e finisce dritto nelle barriere, facendo interrompere l’SQ1 a meno di due minuti dalla fine. Gli steward ci mettono più del previsto per rimuovere l’Aston Martin dell’asturiano ma, con così poco tempo per lanciarsi, l’uscita dai box sarà un ingorgo infernale. Si riparte alle 22.59 italiane ma nessuno riesce a migliorarsi abbastanza: prima posizione provvisoria per Hamilton davanti ad Antonelli e Verstappen, Leclerc chiude con il nono posto.

Doppietta Mercedes, risorge Norris

Le vetture tornano in pista dopo una breve pausa, montando sempre un treno di medie nuovo come da regolamento. Non ci vuole molto per capire che stavolta i piloti stanno tutti spingendo al massimo: Norris chiude già sotto l’1:14 e viene superato nel giro di pochi minuti prima dalla Ferrari di Hamilton e poi dalla Mercedes di Russell, che abbassa il tempo del campione del mondo di quasi mezzo secondo. Mentre Leclerc si sta lanciando ma ha parecchio traffico davanti a sé, Kimi Antonelli riesce ad infilarsi tra il compagno di squadra e Hamilton: il monegasco chiude con il quinto tempo ma sembra in grado di migliorarsi parecchio con la pista più libera. L’inglese della Ferrari si lancia di nuovo, cercando di migliorare la sua terza posizione a tre minuti dalla fine della SQ2: il sette volte campione del mondo conferma il suo storico feeling con il circuito canadese. Mentre Verstappen riesce ad evitare in extremis un testacoda, Lewis si porta in testa alla classifica provvisoria prima che, neanche un minuto dopo, Russell abbassi il suo tempo di quattro decimi. Sul filo di lana arrivano sia Antonelli che Leclerc ma i due piloti devono accontentarsi della seconda fila virtuale, con il bolognese poco più veloce del monegasco.

La sessione decisiva dello shootout prende il via con dieci vetture che si contenderanno la pole position della sprint race che prenderà il via alle 18 italiane di sabato 23 maggio. Tra i primi piloti a scendere in pista sono i due ferraristi, con Hamilton che, nonostante qualche problemino nel giro, riesce a portarsi in testa davanti a Charles Leclerc. La gioia al box della Ferrari non dura molto, il tempo necessario a George Russell per completare il suo giro lanciato e portarsi in pole con 1:13.194: stavolta ad Antonelli non riesce lo scippo nei confronti del compagno di squadra, con il bolognese che deve accontentarsi di togliere la terza piazza a Leclerc. Sessione davvero complicata per Norris, che rovina il suo giro veloce con un traverso: solo nono al momento il campione del mondo, quasi un secondo più lento del connazionale della Mercedes. Gli ultimi minuti della SQ3 vedono la solita girandola di tempi: se Hamilton riesce a migliorare ma senza prendersi la pole, Verstappen risale in quarta posizione prima dell’exploit di Norris, secondo alle spalle di Russell.

L’ultimo a prendere la bandiera a scacchi è proprio il bolognese: non male davvero il suo giro ma, stavolta, deve accontentarsi della seconda posizione. Delusione per i ferraristi, che scivolano in terza fila dietro alle McLaren di Norris e Piastri.