F1 GP Bahrain: Verstappen firma la prima pole dell'anno, Leclerc lo tallona

La prima qualifica della settacinquesima stagione della Formula 1 è già storia. Max Verstappen riparte da dove ci aveva lasciato: davanti a tutti. La differenza, però, è che la Red Bull sembra meno distante dello scorso anno. L'olandese ha fatto la differenza quando il momento era decisivo, gli altri no. Bravo comunque Charles Leclerc a conquistare la prima fila al fianco del campione del mondo in carica. Seconda fila con la Mercedes di Russell e l'altra Rossa di Sainz. Si prospetta una gara più combattuta, con una RB20 all'apparenza più vulnerabile del mostro del 2023.

Q1: Alpine, delusione totale

Carlos Sainz è il primo pilota a segnare il tempo nelle Q1. Ferrari molto veloce nei secondi due settori, mentre nel primo ha qualche difficoltà in più. Tutti i piloti scelgono di scendere sul tracciato, già illuminato dalle luci artificiali, con la mescola morbida, quella con la banda laterale di colore rosso. Dopo quindici minuti di intensa battaglia, con due tentativi lanciati per tutti (escluso Sainz), restano tagliati fuori dalla lotta al pole position: Gasly (Alpine), Ocon (Alpine), Sargeant (Williams), Zhou (Sauber) e Bottas (Sauber). Notte fonda per l'Alpine, con i due piloti estromessi senza troppi rimpianti. Incredibile le difficoltà tecniche per un team importante come quello motorizzato Renault. Fuori anche la coppia della Stake Sauber, oltre all'alfiere americano della Williams. Il giro più veloce della sessione è firmato da Carlos Sainz in 1.29.909, circa un secondo più veloce del cronometro del 2023.

I tempi di sessione:

Carlos SAINZ 1:29.909 Lance STROLL+0.056 Max VERSTAPPEN+0.122 Lando NORRIS+0.234 Fernando ALONSO+0.270 Sergio PEREZ+0.312 Charles LECLERC+0.334 George RUSSELL+0.441 Alexander ALBON+0.488 Lewis HAMILTON+0.542 Yuki TSUNODA+0.572 Oscar PIASTRI+0.622 Daniel RICCIARDO+0.653 Nico HULKENBERG+0.657 Kevin MAGNUSSEN+0.737 Valtteri BOTTAS+0.847 Guanyu ZHOU+0.848 Logan SARGEANT+0.861 Esteban OCON+0.884 Pierre GASLY+1.039

Q2, Leclerc firma il miglior tempo

A rompere gli indugi nel Q2 è Nico Hulkenberg, pilota della Haas, scortato a vista dalla Mclaren di Oscar Piastri. Le ultime due monoposto a tornare in pista sono le Mercedes di Hamilton e Russell. Molti piloti scelgono di realizzare la propria performance con una gomma soft usata. Quando mancano 8 minuti alla fine della sessione, Max Verstappen stampa un giro (con pneumatici nuovi) migliore della pole position dell'anno precedente: 1.29.374. Scaduto il tempo, questi sono i driver che vengono estromessi dalla batteria degli ultimi dieci che si giocano la pole: Magnussen (Haas), Ricciardo (Racing Bulls), Albon (Williams), Stroll (Aston Martin), Tsunoda (Racing Bulls). Fino all'ultimo le due Mercedes hanno scherzato con il cronometro, con Russell e Hamilton che passano in Q3 grazie all'ultimo tentativo realizzato sul gong. Brivido per Piastri che arriva in top ten col brivido. Miglior giro in assoluto per Charles Leclerc.

I tempi della sessione:

Charles LECLERC 1:29.165 Max VERSTAPPEN+0.209 Carlos SAINZ+0.408 Lewis HAMILTON+0.553 Fernando ALONSO+0.636 Nico HULKENBERG+0.686 George RUSSELL+0.757 Sergio PEREZ+0.767 Lando NORRIS+0.776 Oscar PIASTRI+0.957 Yuki TSUNODA+0.964 Lance STROLL+1.035 Alexander ALBON+1.056 Daniel RICCIARDO+1.113 Kevin MAGNUSSEN+1.364

Verstappen firma la pole postion del GP del Bahrain

Dodici minuti di fuoco e dieci piloti con il coltello tra i denti, alla caccia della prima pole position dell'anno. L'unico outsider di questo lotto è Nico Hulkenberg, bravo a portare la Haas insieme ai top team. Il primo tentativo serve a Max Verstappen a confermarsi davanti a tutti, ma Charles Leclerc lo tallona. Molto vicini anche Russel e Sainz, distanti meno di due decimi. Quando il gioco si fa duro e ci si gioca la prima fila, Max Verstappen trova nella Mclaren di Piastri un alleato al quale succhiare tutta la scia, che gli è sufficiente per stampare la prima pole dell'anno. La stessa manovra viene compiuta da Sainz con Hulkenberg, che gli vale il quarto tempo. Ottimo, invece, Leclerc a conquistare la seconda piazzola della griglia. Terzo un eccellente George Russel, che apre la seconda fila. Delude Lewis Hamilton, soltanto nono.

I tempi della Q3: