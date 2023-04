F1, Gran Premio d'Australia: orari, griglia ufficiale e dove vederlo in tv

La Formula 1 si sposta a Melbourne per il GP d’Australia, dove va in scena il tradizionale appuntamento del Mondiale sul circuito cittadino dell'Albert Park. Si scende in pista alle 7.00 del mattino (ora italiana) di domenica 2 marzo.

Il quadro non cambia nel terzo appuntamento della stagione: tutti a caccia di Max Verstappen. Fino a questo momento non sembrano esserci dubbi, la Red Bull è (quasi) imbattibile dopo essere uscita col bottino pieno dallo scorcio mediorientale di inizio stagione con le doppiette in Bahrain e in Arabia Saudita, dove Verstappen e Perez hanno segnato un solco su tutti gli avversari.

Il punto sul Mondiale

I due piloti della Red Bull, separati da un punto in classifica piloti per il giro veloce dell'olandese nel precedente Gran Premio, a Melbourne si giocano anche la leadership del campionato prima della lunga pausa primaverile. Alle loro spalle più combattuta la lotta per il podio: dopo aver raggiunto quota 100 con i terzi posti di Sakhir e Jeddah, Fernando Alonso non vuole fermarsi e continua a stupire con la sua Aston Martin, inseguito dalle Mercedes e dal compagno di team Stroll.

Più critica la situazione in casa Ferrari, artefice di un avvio da incubo che l’ha relegata a quarta forza del Circus, flagellata dai problemi di affidabilità, di gomme e di ritmo in pista. La scorsa edizione del GP d’Australia vide il dominio incontrastato di Charles Leclerc e segnò il punto più alto della stagione del monegasco (complice il ritiro di Verstappen), quest'anno invece la Rossa si presenta alla terza gara del Mondiale con troppe incognite: in attesa del primo pacchetto di modifiche, si spera in qualche segnale di miglioramento della SF-23 e in un'impresa di Leclerc e Sainz.

La griglia di partenza

Questa la griglia di partenzadel GP d'Australia: 1 Verstappen, 2 Russell, 3 Hamilton, 4 Alonso, 5 Sainz, 6 Stroll, 7 Leclerc, 8 Albon, 9 Gasly, 10 Hulkenberg, 11 Ocon, 12 Tsunoda, 13 Norris, 14 Magnussen, 15 De Vries, 16 Piastri, 17 Zhou, 18 Sargeant, 19 Bottas, 20 Perez.

Il circuito e le curiosità

Quello di Melbourne è un tracciato ricavato all’interno dell’Albert Park che nella sua nuova versione si compone di 14 curve ed è lungo 5278 metri. È ottenuto collegando le strade perimetrali dell'Albert Park Lake, generalmente destinate alla circolazione ordinaria durante il resto dell’anno. Per questo motivo è considerato un circuito cittadino, anche se decisamente atipico, considerando la velocità media oraria che le monoposto riescono ad ottenere. La gara australiana si articola per 58 giri, per un totale di 306,124 chilometri. Il nuovo record sul giro in gara appartiene a Charles Leclerc (Ferrari, 2022) che ha fermato il cronometro sull’1:20.260.

Un tempo non paragonabile a quello precedente segnato nel 2004 da Michael Schumacher, perché il tracciato odierno è molto più rapido e scorrevole del layout usato nei primi anni Duemila. Il tedesco è anche il primatista dei successi ottenuti a Melbourne – ben quattro – e precede Sebastian Vettel e Jenson Button, che di successi su questa pista ne hanno ottenuti tre a testa. Il re delle pole position è invece Hamilton con otto partenze al palo, di cui sei consecutive nelle altrettante edizioni più recenti del GP (2014-2019). Tra le curve del circuito ce n'è una dedicata a Graham Hill. Il figlio Damon, su Williams, è il primo a imporsi a Melbourne in Formula 1 nel 1996, per poi trionfare a fine anno anche nel Mondiale.

Infine, una curiosità che ci riguarda da vicino: Giancarlo Fisichella è l’ultimo pilota italiano ad aver vinto in Formula 1, portando al successo la sua Renault proprio all’Albert Park nell’edizione del GP d’Australia 2005.

Dove vedere il GP d'Australia

Il GP d’Australia di F1 sarà trasmesso domenica 2 aprile alle ore 7.00, in esclusiva live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Differita dalle 15 in chiaro su TV8. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolin conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Davide Valsecchi. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Domenica 2 aprile

Ore 1.00: F. Race F3

Ore 3.30: F. Race F2

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7: F1 gara (differita su TV8 dalle 15)

Ore 9: Paddock Live

Ore 9.30: Paddock Live - #skymotori

Ore 12: Race Anatomy