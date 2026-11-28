È surreale quanto avvenuto poco prima del via della gara sprint di Valencia, l’ultima prova della stagione della MotoGp. A pochi secondi dalla partenza, la moto di Marc Marquez va a fuoco con lo spagnolo che la abbandona in fretta e furia sulla griglia di partenza, dove partiva dalla prima fila.

Cosa è successo

Le immagini tv che stanno facendo anche il giro del web mostrano tutti i piloti sulla griglia di partenza in attesa che i semafori si spegnessero per il via. A un certo punto accade l’impensabile: la moto dello spagnolo, che 24 ore fa ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica dopo Valencia, inizia a essere avvolta da un denso fumo. Poco dopo ecco lo sviluppo delle fiamme: lo spagnolo, dopo essersi allontanato, saltella dando l’impressione di essersi fatto male a una gamba a causa del calore sprigionato dalla problematica. Il pilota, ovviamente, farà i giri con la seconda moto.

Marc Marquez had to jump off his bike as it caught fire before the Sprint start! 🔥 pic.twitter.com/dISSW6x2Ec — Motorsport (@Motorsport) November 28, 2026

C’è un elemento che va attenzionato, però: poco prima che fumo e fiamme avvolgessero la moto di Marquez, i piloti hanno iniziato ad alzare le mani perché le luci rosse del semaforo non si sarebbero spente correttamente. Per le elevate temperature, si è alzato un po’ di fumo, normale in questi casi per il calore sprigionato dai motori delle moto ma quella dello spagnolo è stata l’unica ad avere una problematica diversa andando in fiamme e costringendo il pilota ad abbandonarla sulla pista.

Oltre al danno, la beffa

Non solo è stato ovviamente incolpevole per l’incendio ma Marquez dovrà scontare ben due long lap penalty: questa misura obbliga il pilota di MotoGp a percorrere per due volte la traiettoria esterna più lunga designata in una specifica curva del circuito, perdendo tempo rispetto alla linea di gara normale. Per questo episodio, invece dei canonici 13 giri i piloti ne percorreranno 12.

Come è andata la Sprint

È Marco Bezzecchi ad aggiudicarsi la Sprint: si tratta della seconda consecutiva dopo quella ottenuta in Portogallo. Al secondo posto si è classificato il compagno di squadra Martin, Bastianini chiude terzo. L’attesissimo Marc Marquez si è piazzato al 13esimo posto dopo il doppio long lap penalty che i giudici gli hanno comminato per aver “abbandonato” la griglia di partenza mentre la sua moto prendeva fuoco.