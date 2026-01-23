F1, svelata la Ferrari SF-26: ecco come sarà la nuova Rossa di Hamilton e Leclerc

Comincia oggi a Maranello l'avventura della Ferrari SF-26, la monoposto alla quale sono affidat le speranze di rinascita del Cavallino Rampante dopo una stagione da dimenticare. La nuova Rossa di Charles Leclerc e Lewis Hamilton è stata svelata ufficialmente alle 11.30 con il debutto ufficiale sulla pista di Fiorano. A mettersi per primo al volante è stato Hamilton per un installation lap ad andatura per forza di cose ridotto, concluso sulla linea del traguardo, dove la nuova Ferrari è stata attorniata da ingegneri e meccanici per un primo e attesissimo check di tutti i sistemi. A seguire i primi chilometri della SF-26 una folla di appassionati giunti a Maranello da tutta Italia fin dalle prime ore del mattino. Presenti anche i vertici di Ferrari, compreso il presidente John Elkann.

La nuova Ferrari si ispira graficamente a un modello anni '70, la 312 T. Il richiamo è alla monoposto, guidata nel 1975 da Niki Lauda, ricordata come la vettura della rinascita, quella che riportò i mondiali costruttori e piloti a Maranello a distanza di undici anni dall'ultima volta, ovvero da quando a vincere era stata la rossa guidata dal pilota britannico John Surtees nella stagione 1964. Ma non solo, le vetture si contraddistinguono per essere più corte, strette e leggere, con un carico aerodinamico che è stato ridotto del 15-30%. Nelle dimensioni, ricordano quelle di vent'anni fa. E diciannove sono invece gli anni passati dall'ultimo mondiale Ferrari, firmato Kimi Raikkonen.

La SF-26 sfoggia il classico rosso Ferrari, "sporcato" dal bianco, come spesso accaduto in passato a caratterizzare le monoposto Ferrari, oltre all'abbigliamento ufficiale dei componenti del team, a partire dai due piloti. Si tratta di un cuore bianco che avvolge l'area dell'abitacolo e si prende per interno quella del cofano motore. C'è anche una presenza del blu del title sponsor HP sul cofano stesso e sull'alettone, mentre la linea più bassa della monoposto e alcuni elementi delle ali sono nere.

"La SF-26 segna l’inizio di un nuovo ciclo per la Formula 1 e per Ferrari che propone, nello stesso anno, nuove regole per il telaio, per la power unit, nuovi carburanti e gomme con caratteristiche differenti. Questa vettura è il risultato di un grande lavoro di squadra e segna l’inizio di un percorso completamente nuovo, costruito su regole diverse che vede tutti i concorrenti dover fare i conti con non poche incognite" . Ha spiegato il Team principal Fred Vasseur a margine della presentazione della nuova monoposto.

"Il 2026 rappresenta una sfida enorme per tutti: è probabilmente il cambiamento regolamentare più grande che abbia vissuto nel corso della mia carriera. Quando si entra in una nuova era come questa tutto ruota attorno allo sviluppo, alla capacità di crescere come squadra e di farlo nella stessa direzione. Da pilota è stata una sfida particolarmente intrigante poter esser coinvolto fin dall’inizio nel processo di sviluppo di una vettura così diversa, lavorando con gli ingegneri per definire una direzione condivisa". Sono le parole di Lewis Hamilton, chiamato a riscattare una stagione con nessuna vittoria, nessun podio ed un miglior piazzamento rappresentato da un quarto posto.