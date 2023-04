F1, Verstappen conquista la pole in Australia. Delusione Ferrari: Sainz 5° e Leclerc 7°

Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento della stagione di Formula 1. Il pilota della Red Bull, dopo le paure fatte sorgere dal compagno di scuderia Sergio Perez (uscito nel Q1 senza tempo e costretto a partire ultimo), piazza il solito super tempo in 1.16"732 e domani scatterà davanti a tutti sul circuito di Albert Park. In prima fila con lui ci sarà uno straordinario George Russell con la Mercedes, seguito dal compagno di squadra Lewis Hamilton.

Stavolta solo un quarto tempo per l'Aston Martin di Fernando Alonso, mentre le due Ferrari partiranno rispettivamente quinta e settima con Carlos Sainz e Charles Leclerc, dietro all'altra Aston Martin di Lance Stroll, a 576 millesimi dalla pole. Nella top ten delle qualifiche anche Alexander Albon con la Williams, Pierre Gasly con la Alpine e Nico Hulkenberg con la Haas powered by Ferrari, che chiudono in quest'ordine dalla ottava alla decima posizione.

Sorpresa Mercedes e delusione Ferrari

Il pilota olandese si prende una fantastica pole (la numero 22 in carriera) con un ultimo giro da fantascienza, stabilendo il miglior tempo in ciascuna delle tre fasi delle prove ufficiali e stroncando le velleità della concorrenza. Mercedes fa le prove generali nel Q1, chiuso da Russell e Hamilton in coda alla Red Bull numero uno, di fatto anticipando l'esito delle qualifiche stesse. I due piloti inglesi bruciano alla fine Fernando Alonso che perde smalto alla distanza ma è ovviamente in lizza per i due restanti gradini del podio. Aston Martin perfettamente bilanciata e super competitiva anche con Stroll che si prende la terza fila, chiudendo sesto alle spalle di Sainz.

Qualifiche piuttosto deludenti per la Ferrari, dopo le buone premesse del terzo turno di prove libere. Sainz è a più di mezzo secondo dal pole, superiore ai sei decimi il ritardo di Leclerc che non cerca attenuanti alla sua giornata non particolarmente brillante ma lamenta di essere rimasto troppo a lungo dietro al compagno di squadra in occasione del suo ultimo tentativo. Per le Rosse la caccia al podio australiano parte tutta in salita, questa è l'unica certezza.

I tempi delle qualifiche

1. Verstappen (Red Bull) 1'16"732

2. Russell (Mercedes) 1'16"968

3. Hamilton (Mercedes) 1'17"104

4. Alonso (Aston Martin) 1'17"139

5. Sainz (Ferrari) 1'17"270

6. Stroll (Aston Martin) 1'17"308

7. Leclerc (Ferrari) 1'17"369

8. Albon (Williams) 1'17"609

9. Gasly (Alpine) 1'17"675

10. Hulkenberg (Haas) 1'17"735

11. Ocon (Alpine) 1'17"768

12. Tsunoda (AlphaTauri) 1'18"099

13. Norris (McLaren) 1'18"119

14. Magnussen (Haas) 1'18"129

15. De Vries (AlphaTauri) 1'18"335

16. Piastri (McLaren) 1'18"517

17. Zhou (Alfa Romeo) 1'18"540

18. Sargeant (Williams) 1'18"557

19. Bottas (Alfa Romeo) 1'18"714

20. Perez (Red Bull) s.t.

La griglia di partenza

Questa la griglia di partenza del Gran Premio d'Australia: 1 Verstappen, 2 Russell, 3 Hamilton, 4 Alonso, 5 Sainz, 6 Stroll, 7 Leclerc, 8 Albon, 9 Gasly, 10 Hulkenberg, 11 Ocon, 12 Tsunoda, 13 Norris, 14 Magnussen, 15 De Vries, 16 Piastri, 17 Zhou, 18 Sargeant, 19 Bottas, 20 Perez.

