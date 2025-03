Ferrari, primo colpo di Hamilton in Cina: conquista la pole della sprint race

Ascolta ora 00:00 00:00

La Rossa torna a sorridere. Lewis Hamilton in pole position con la Ferrari nella Sprint del Gp della Cina. Nelle qualifiche di stamani il campione inglese batte il primo colpo con la sua nuova monoposto e così sarà lui a partire dalla prima posizione a Shanghai, nella mini-gara di sabato 22 marzo.

Hamilton fa registrare il record della pista in 1'30"849. Dietro di lui la Red Bull dell'olandese Max Verstappen (a 0"018) e la McLaren dell'Australiano Oscar Piastri (a 0"080). Quarto il monegasco Charles Leclerc, a 0"208, che chiude la seconda fila con l'altra Ferrari.

"Non mi aspettavo questo risultato - dice Hamilton dopo aver centrato la pole - ma sono felicissimo e orgoglioso. L'ultima gara era stata un disastro per noi, ma sapevamo che la macchina aveva più prestazione. Venire qui in questa pista che amo, in un posto bellissimo e vedere che la macchina ha preso vita fin dal primo giro...il team ha fatto un lavoro fantastico durante la sosta per preparare la vettura. Sono un po' scioccato, non riesco a credere che abbiamo fatto la pole. Chiaramente è la sprint, ma questo è un bel passo anche per la gara".

"Dove ho fatto la differenza? Non ne ho idea, dovrei riguardare tutto, però bel primo settore sono stato molto forte, è stato un miglioramento graduale in tutto il circuito - ha aggiunto il britannico - C'è del margine di crescita, cercheremo di andarlo a trovare nella prossima sessione di qualifica. Ma è incredibile vedere il numero 1 con la macchina rossa ".

In vista della gara "domani farò la prima vera e propria simulazione, spero di poter tenere duro però. Siamo in una buona posizione - ha concluso Hamilton -. Rimaniamo positivi, a testa alta e continuiamo a spingere".