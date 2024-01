Fiori d'arancio in casa Schumacher: potrebbe esserci anche Michael, villa blindata

In occasione delle celebrazioni per il matrimonio della figlia Gina, in programma per la prossima estate, potrebbe essere presente anche Michael Schumacher: la 26enne, che convolerà a nozze col fidanzato di 27 anni Ian Bethke, ha optato per una location che possa consentire anche al papà di assistere all'evento.

La giovane coppia, stando a quanto riportato dai media tedeschi, si sposerà nella tenuta spagnola sita sulle colline di Port d'Andratx, nelle vicinanze di Palma di Maiorca. Una proprietà che fu rilevata dalla moglie di Michael Corinna nel 2018 dall'attuale presidente del Real Madrid Florentino Perez. Fin da subito la villa fu allestita ad hoc per far sì che l'ex pilota della Rossa di Maranello potesse soggiornarvi beneficiando anche lì del comfort e della costante assistenza medica che le sue condizioni di salute impongono dopo le terribili conseguenze del tragico incidente avvenuto dieci anni fa sulle Alpi Francesi.

La stampa tedesca, che ha avanzato tale ipotesi, riferisce di non avere al momento elementi in grado di confermare con assoluta certezza che Michael Schumacher possa essere presente al lieto evento dell'adorata figlia Gina, ma è certa del fatto che la scelta della tenuta di Port d'Andratx possa essere un chiaro segnale della volontà da parte della famiglia del 7 volte campione del mondo di Formula 1 di far tutto il possibile affinché questa possibilità non sia preclusa.

La location sarebbe di sicuro perfetta per poter consentire di realizzare il progetto, non solo per il fatto che la villa è già attrezzata come una clinica ma anche per il clima mite e particolarmente favorevole del luogo su cui sorge la tenuta, che si estende per circa 15mila metri quadrati ed è dotata di una pista per l'atterraggio degli elicotteri,

Non è dato sapere se Michael si trovi già a Maiorca, spiegano i media tedeschi, ma ciò che è trapelato negli ultimi giorni porta a sperare che sia tutto vero e che Gina possa convolare a nozze senza dover rinunciare alla presenza del suo amato papà: questo è l'augurio che hanno i milioni di tifosi di Michael sparsi per tutto il mondo.

La coppia di futuri sposi, che condivide una grande passione per i cavalli, convive già da qualche tempo nella tenuta di Grins, in Svizzera, dove vengono allevati i loro animali. Un famoso wedding planner tedesco sta definendo fin da ora i dettagli della cerimonia.