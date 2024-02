"Ho detto sì alla Rossa per Vasseur"

«Diciannove piloti sanno che non vinceranno il Mondiale quest’anno». Fernando Alonso non usa giri di parole per commentare i tre giorni di test a una settimana dal primo gran premio della stagione. Difficile dargli torto, anche se il miglior tempo dell’ultimo giorno è stato di Leclerc (1’30”322) con le Pirelli C4 che non verranno usate in gara. «Perché lo abbiamo fatto? Per far prendere ai piloti confidenza con il giro secco», ha spiegato Vasseur. Lo hanno fatto anche altri, ma non Verstappen (il migliore con le C3 in 1’30”755) che si è concentrato sul passo gara con una costanza impressionante. «Loro sono ancora molto davanti», ha ammesso Leclerc. La SF -24 però sembra costante, sincera, più facile da guidare. Una buona base di partenza per cercare di avvicinarsi a Verstappen. «Loro restano al vertice in termini di prestazioni – ha aggiunto Vasseur - Però non dobbiamo dimenticarci che l'anno scorso ai test eravamo in grande difficoltà, ma poi In fin dei conti la Ferrari non ha fretta. Aspetta Hamilton... Ieri Lewis, dopo aver promosso la Mercedes («Meglio dello scorso anno») è tornato sull’argomento con un tuffo nel passato: «Quando ero ragazzo sceglievo sempre Schumacher ai videogame. Poi lo vedevo vincere alla tv. Ogni pilota si chiede che cosa si possa provare con la tuta rossa. È stata forse la decisione più difficile della mia carriera, ma il fatto che non vincano dal 2007 mi stimola». E poi c’è lui.

Hamilton indica in Vasseur un uomo chiave nella sua decisione: «Ho cominciato con lui e ho seguito tutti i suoi passaggi restando sempre in ottimi rapporti... Penso che le stelle si siano allineate, penso che davvero non sarebbe successo senza di lui. Quindi sono davvero grato e davvero entusiasta del lavoro che sta facendo lì». Peccato solo che ci sia di mezzo ancora una stagione intera, anzi la più lunga di sempre con 24 gran premi.