"Kimi deve sfruttare la grande occasione e vincere il titolo"

Ha indossato lo smoking, ma non il papillon. A 19 anni Kimi Antonelli può ancora permettersi uno strappo alla regola del Principato. Il doppiopetto gli sta un po' largo mentre si mette in posa per la foto ricordo tra il Principe Alberto e la principessa Charlène. Forse Riccardo Patrese, più di quarant'anni fa, si era divertito di più ballando con la principessa Grace e con Carolina che a quei tempi era una delle donne più affascinanti del mondo. Tanto che Riccardo tornando a casa ruppe con la fidanzata dell'epoca. La notte di Kimi non è accompagnata da gossip particolari. Lui e papà Marco hanno appena fatto in tempo ad asciugarsi dopo il bagno di rito nel porto di Monaco dove l'acqua proprio invitante non è, prima di partecipare alla festa con discorso e fuochi d'artificio.

Kimi è il terzo italiano a vincere in Formula 1 a Monaco in un weekend dove un altro ragazzino, figlio d'arte, Brando Badoer aveva vinto il gran premio di Formula 3. La vittoria di Kimi è molto diversa da quelle di Patrese (1982) e Trulli (2004). Quelle rimasero due perle isolate, questa di Kimi è un altro missile che lo proietta nello spazio. Vincere cinque gare tra le prime sei è un'impresa rarissima, riuscita solo a Jim Clark nel 1965, Jackie Stewart nel 1969, Nigel Mansell nel 1992, Michael Schumacher nel 1994, nel 2002 e nel 2004, Jenson Button nel 2009 e Sebastian Vettel nel 2011. Sono tutti campioni del mondo. «Lo dico dall'inizio dell'anno: Kimi deve sfruttare subito la grande occasione e vincere il Mondiale nel 2026. In Formula 1 bisogna cogliere l'occasione al volo, perché magari l'anno prossimo la macchina vincente sarà un'altra», dice Riccardo Patrese che vede davvero in Kimi l'uomo del presente e del futuro. Riccardo ha intitolato «da Niki a Kimi» il suo libro appena uscito, ma non vede analogie tra i due. Non ama paragoni tra epoche diverse. La tentazione di affiancarlo ad Ayrton è inarrestabile. E a lui non dà fastidio. Sembra impermeabile a tutto, come ha dimostrato domenica mentre aspettava la ripartenza della gara. La sua normalità è la sua forza. La sua leggerezza è la sua benzina. Fino gli è andato tutto bene, anche la fortuna lo ha sempre aiutato, ma lui si è guadagnato tutto senza perdere mai le occasioni. «Ha tutti gli ingredienti giusti per essere un pilota che può fare la differenza.

Forse è davvero arrivato il momento che un italiano vinca il Mondiale», aggiunge Patrese, uno che un'occasione così non l'ha mai avuta. Non è ancora finito neppure il primo terzo del Mondiale, ma la strada pare davvero segnata. Ed è proprio quella sognata. Ci spiace per la Ferrari, magari sarà per la prossima volta.